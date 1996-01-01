www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Китайцы клонировали автомобили "Тойоты"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Шанхайский автосалон все больше обнажает заготовленную на автофабриках КНР армию китайских автоклонов.

Довольно известный в России китайский автопроизводитель Great Wall представил в Шанхае линейку из шести машин, как минимум, четыре из которых выглядят до боли знакомо.

Приглядитесь, вот мини-вэн Great Wall The Cowry MPV, не напоминает ли он Toyota Voxy? А вот черный Great Wall The Coolbear, крутой медведь, не похож ли он на Toyota bB и Scion xB? Чуть дальше грязно-золотого цвета заснят Great Wall i7 - что-то среднее между Toyota Vitz и Toyota Blade. Ну и, наконец, Great Wall Xuan Li - практически точная копия Toyota ist.

Монополию Toyota нарушает клон Nissan Note - автомобиль Great Wall Regular Pery. В конце общего ряда стоит скромно глазастый Great Wall Pery 4X4. Чей он, мы выяснять не стали.

Китайские поклонники Great Wall уже охарактеризовали автомобили как "типа прикольные". Вполне резонно предположить, что очень скоро все эти автомобили окажутся на российском рынке, составив компанию внедорожникам Great Wall.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru