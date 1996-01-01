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Китайцы клонировали автомобили "Тойоты"
Шанхайский автосалон все больше обнажает заготовленную на автофабриках КНР армию китайских автоклонов.
Довольно известный в России китайский автопроизводитель Great Wall представил в Шанхае линейку из шести машин, как минимум, четыре из которых выглядят до боли знакомо.
Приглядитесь, вот мини-вэн Great Wall The Cowry MPV, не напоминает ли он Toyota Voxy? А вот черный Great Wall The Coolbear, крутой медведь, не похож ли он на Toyota bB и Scion xB? Чуть дальше грязно-золотого цвета заснят Great Wall i7 - что-то среднее между Toyota Vitz и Toyota Blade. Ну и, наконец, Great Wall Xuan Li - практически точная копия Toyota ist.
Монополию Toyota нарушает клон Nissan Note - автомобиль Great Wall Regular Pery. В конце общего ряда стоит скромно глазастый Great Wall Pery 4X4. Чей он, мы выяснять не стали.
Китайские поклонники Great Wall уже охарактеризовали автомобили как "типа прикольные". Вполне резонно предположить, что очень скоро все эти автомобили окажутся на российском рынке, составив компанию внедорожникам Great Wall.
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