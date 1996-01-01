"Зеленый огонек" проверили

Отдел транспорта и связи Уссурийского городского округа и УВД г. Уссурийска провели совместные проверки транспортных компаний.

Как сообщает пресс-служба УГО, первыми под "раздачу" попали таксомоторные компании Уссурийска. На предмет безопасности дорожного движения и соблюдения транспортного законодательства с 16 по 18 апреля прямо на линии были проверены 47 транспортных средств. За три дня было выявлено девять нарушений: три автомобиля работали на линии с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация, у четырех автомобилей изъяты опознавательные фонари такси и еще три лишились номерных знаков из-за плохого технического состояния.

Неплохо бы владивостокским контролерам взять эту проверку уссурийских коллег на заметку.