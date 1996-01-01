"Мерседес" представил новинку

В минувшие выходные компания "Альтаир-Авто", официальный дилер ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" и марки "Мерседес Бенц", провела презентацию и тест-драйв обновленной версии автомобиля С-класса.

В первую очередь, обращает на себя внимание пакет AGILITY CONTROL с активной регулировкой амортизаторов, интеллектуальная система управления наружным освещением (Intelligent Light System) с пятью режимами, а также система превентивной безопасности пассажиров PRE-SAFE.

Длина нового седана 4581 мм, что на 55 мм длиннее предыдущей версии. Также на 42 мм кузов стал шире - до 1770 мм, а колесная база "вытянулась" на 45 мм, составив 2760 мм. Подобное "укрупнение" габаритов существенно увеличило полезное пространство, что сделало и без того удобный во всех отношениях автомобиль еще комфортнее.