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"Самобеглые коляски" третьего тысячелетия
29 января исполнился 121 год со дня изобретения первого в мире автомобиля. Вернее, в этот день в 1886 году Карл Фридрих Бенц получил патент на изобретение самодвижущегося экипажа с газовым мотором.
Однако серийное производство трехколесных "самобеглых колясок" началось только в 1893 году - автомобиль, приводимый в движение двигателем мощностью всего в 3 л.с., назывался Victoria. И все же в названии "самобеглые" было некоторое лукавство: без человека, находящегося за рулем, они не могли даже тронуться с места. Только сегодня, в начале третьего тысячелетия, мы становимся свидетелями рождения действительно автономных средств передвижения, которые могут полноценно перемещаться без участия человека.
"Беспилотный" автомобиль уже давно стал неотъемлемым атрибутом фантастических кинофильмов, действие которых разворачивается как в далеком, так и в не столь отдаленном будущем. Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) уже несколько лет спонсирует гонки автомобилей-роботов, проводящиеся в максимально сложных условиях. В 2005 году сразу пять автомобилей без водителей, управляемых только компьютерами и сенсорами, впервые смогли преодолеть многокилометровую дистанцию в многочасовой гонке по пустыне Мохаве (штат Невада). Первые три места в этом испытании заняли внедорожники-роботы, которых через труднопроходимую местность к победе вели компьютеры на базе процессоров IntelR PentiumR M и IntelR ItaniumR 2.
В ноябре 2007 года аналогичные соревнования автомобилей-роботов под эгидой DARPA будут проходить уже в городских условиях и получат название DARPA Urban Challenge.
Самоуправляемые автомобили должны будут продемонстрировать способность ориентироваться в реальных условиях уличного движения. Участникам придется отслеживать перемещения других автомобилей, и не только соблюдать ПДД, но и учитывать право преимущественного проезда и т. д. Робот Junior - это автофургон "Фольксваген Пассат" модели 2006 года, Важным отличием Junior от его предшественников является возможность распознавания объектов, расположенных вокруг автомобиля и даже перемещающихся с высокой скоростью. Для сравнения: предыдущий робот - автомобиль Стэнфордского университета мог распознавать только неподвижные объекты, при этом расположенные только по ходу его движения. Наконец, управляться Junior будет с помощью специализированного ПО на базе SAIL и Intel.
Итак, через полгода "самобеглые коляски" впервые попробуют себя в реальном деле - вождении по улицам города. Успех эксперимента открывает колоссальные возможности для организации безопасного движения.
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