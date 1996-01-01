Аэрография: Искусство для состоятельных

Живописно разрисованный автомобиль - явление на владивостокских дорогах редкое. Между тем такое авто способно стать не только объектом общественного внимания и восхищения, но и избежать встречи со злостными угонщиками.

Стремление украсить свой автомобиль присуще каждому водителю. Хотя бы примитивными наклейками в салоне. Многие в поиске эксклюзивного образа для своего авто прибегают к оракалу. К сожалению, придать своему автомобилю яркий и неповторимый характер по средствам аэрографии могут не все: довольно дорогое удовольствие. К тому же в случае повреждения аэрографичного изображения восстановить его тоже стоит недешево.

Поэтому бегающие по нашим дорогам расписные "лошадки", как правило, разрисованы посредством оракала или дешевыми китайскими красками. Смотрится эффектно и внешне очень напоминает настоящую аэрографию. Что еще нужно?!

"Аэрография - только развивающееся явление в нашем регионе, - рассказывает руководитель одной из владивостокских автомастерских, - поэтому потребитель не видит особой разницы между качественной аэрографией и подделкой. Только профессионалам заметны несовершенства и нелепость недобросовестного аэробраша".

"Дешевый оракал, - поясняет профессиональный художник-аэрографист Владимир, - отклеится после второй-третьей мойки. У оракала качественного в основе очень прочный клей, следы от которого впоследствии не поддаются уничтожению. Многие покрывают сверху лаком, но этим только хуже делают собственному автомобилю. Долго наклейка не прослужит, и закончится все это полной перекраской кузова".

"Чтобы картина долго радовала глаз, прежде всего необходимо использовать качественные краски. Первостепенное значение имеет сама технология работы: сначала место под рисунок тщательно зачищается, убираются все присутствующие царапины и неровности. Затем наносится рисунок, а после покрывается двумя-тремя слоями лака. В боксе, где осуществляется роспись автомобиля, должна поддерживаться определенная температура, чтобы избежать недосыхания или, напротив, пересыхания рисунка", - делится секретами мастерства Владимир.

Росписью автомобилей занимаются многие мастерские, однако истинно профессиональные услуги предоставляют единицы, поэтому есть риск нарваться на халтурщиков. Чтобы как-то обезопасить себя от недобросовестных художников, попросите их продемонстрировать вам прежние работы. У настоящего аэрографиста всегда имеется портфолио с фотографиями расписанной им техники. Конечно, вам могут предложить работы чужих мастеров, но если задать пару вопросов относительно техники выполнения, времени и прочих подобных тонкостях, то станет ясно, выполнял этот рисунок художник сам или присвоил чужой вариант. Настоящий художник создает уникальный рисунок, стремится обыграть форму и цвет автомобиля. За счет владения игрой света и тени он может зрительно увеличить объемы вашего автомобиля. Нанести рисунок на чехол запаски, скрыть какое-нибудь несовершенство на теле авто или расписать автомобиль полностью - в любом случае доверяйте это дело профессионалам, чтобы не пришлось потом плакать над своим испорченным автомобилем.

Общее время, которое занимает процесс авторосписи, составляет от недели до месяца - все зависит от сложности и размера рисунка. Последние определяют и стоимость услуги. Например, средняя стоимость рисунка на чехол запаски составляет $ 200-500. Один борт будет стоить $ 300-1500, дверь - $ 300-1000, капот - $ 350-1500. Но опять же все зависит от рисунка.

Претворить в жизнь даже самый простой сюжет - задача не из легких. Аэрографистам приходится иметь дело не с плоским холстом, а с капотом, крыльями, кузовными зазорами... Да и процесс этот творческий. А талант, как говорится, стоит отдельных денег.

В мире животных

Волк с ярко прорисованным оскалом, змея, обвивающая мертвое тело своей жертвы, задремавший леопард, прыгающие дельфины... Список изображаемых на автомобилях представителях фауны можно продолжать бесконечно.

"Бывают, - рассказывает Владимир, - просьбы нарисовать совершенно безобидного цыпленка или мышонка. И при этом сопроводить изображение какой-нибудь веселой надписью. Вроде такой: Я просто зверь".

Если на западе и в центральной части России стиль анимализма давно непопулярен, то у нас он все еще остается главенствующим. Западная аэрография - это целое сформировавшееся искусство, со своими традициями и модными течениями, у нас все только на стадии зарождения. Причина проста - отдаленность региона. Там уже давно автовладельцы отошли от желания изобразить "кого-нибудь" на своем автомобиле. Сегодня они точно знают, что и кто должны красоваться на борту их любимых автомобилей. У нас же конкретные эстетические вкусы в этом деле пока отсутствуют.

"Обычно клиент сам не знает, что ему надо, - продолжает аэрографист Владимир, - приходится готовить массу эскизов. Бывает, что автовладелец, напротив, хочет конкретный рисунок, но он совершенно не вяжется с цветом и силуэтом его машины".

В центре России, по словам Владимира, особенно популярной в последние годы является тематика механики. Изображение целых кусков механизмов, металлов, дырок от пуль, болтов... Но "по большому счету" западный житель стремится создавать на своем автомобиле целые полотна. Это должна быть полная картина, а не отдельный рисунок.

Женщины-водители если и решают, что изобразить на своем авто, то, как правило, это "усы, лапы, хвост". Изображение ухмыляющегося кота на капоте или двери - самая распространенная автотатуировка на женских автомобилях. Все чаще дамы стали делать своей любимой машинке макияж: подрисовывают к фарам впечатляющие ресницы, номерной знак попадает в окружение ярких губ:

Стоит сказать, что на заре зарождения аэрография машины попросту расписывались по зебру, жирафа, т. е придавался такой животный раскрас. Сегодня вряд ли кто на это решится.

Тем не менее какое бы животное ни было нарисовано на вашем авто, оно в любом случае отпугнет угонщиков. Разрисованный автомобиль заметно выделяется из толпы своих коллег, да и перекрашивать его потом - дело хлопотное и затратное.

А вот сотрудников патрульной службы, наоборот, живописные авто привлекают. Учтите, если рисунок занимает более половины площади кузова, соответствующие изменения должны быть внесены в паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Отдельные условия предусмотрены и для нанесения на автомобиль рекламной информации.