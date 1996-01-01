По Владивостоку ездит праворульный... "КамАЗ"

Еще один факт в пользу правого руля был обнаружен не далее как в понедельник. На ПТО "Приморинструментконтроль", расположенном на Вострецова,36, корреспонденты "ПР" были немало удивлены, присмотревшись к обычному на первый взгляд "КамАЗу- 4310".

Специалисты ухмыльнутся, мол, что там смотреть, тягач как тягач. Но вот руль... Он расположен с правой стороны!

Сотрудники ОАО "Приморавтотранса", владельца "нашего" "КамАЗа", рассказали, что этот праворульный артефакт появился в гараже ПАТ 17 лет назад. По одной из версий, машина из серии, поставленной для Австралии, где левостороннее движение. Однако от заказа там отказались. В ПАТ же разумно посчитали, что негоже добру пропадать.