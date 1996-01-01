Автовозом до Хабаровска

Во сколько обойдется перегон машины до Хабаровска? "Сетку" пришлось исключить, поскольку компания, оказывающая услуги по доставке авто, мне отказала, сославшись на то, что "такой короткий маршрут им неинтересен".

Кажется, что может быть проще - садись за руль, и езжай на север, благо трасса М60 давно заасфальтирована и на ней нет того чудовищного экстрима, который описывают путешественники, рискнувшие двинуться по дороге Хабаровск - Чита. Небольшие участки разрушенного покрытия можно не принимать в расчет, они погоды на трассе не делают. Средняя скорость движения, как правило, составляет около 100 км/ч, поэтому добраться до Хабаровска можно за 8 - 10 часов. В зависимости от класса автомобиля и прожорливости его мотора на бензин может быть потрачено 1200 - 1800 рублей. Добавить к этому пропитание на человека - и в результате все путешествие займет не более сотки баксов.

Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Например, покупатель авто - женщина. Она не имеет достаточного опыта вождения и боится гнать машину самостоятельно. Возможно, она напугана рассказами о бандитизме на трассе или хочет сохранить подвеску в состоянии "только что из Японии" и по совокупности этих причин желает, чтобы ее автомобиль был доставлен в Хабаровск не своим ходом, но в целости и сохранности.

Здесь начинаются сложности. Не все компании, оказывающие услуги перевозки авто по железной дороге берутся за доставку до Хабаровска. Ближайшие пункты назначения, куда автомобиль можно отправить вагоном-"сеткой" - это, как правило, Чита, Улан-Удэ или Иркутск. В качестве варианта железнодорожные экспедиторы предлагают отправить автомобиль в контейнере. Стоить это будет, по расценкам разных фирм, 24 - 26 тыс. рублей, а сроки доставки варьируются от четырех дней до полутора недель. Для отправки потребуется подогнать машину к месту погрузки - офису компании или контейнерному терминалу на станции Первая Речка. Там машина пробудет еще пару дней.

Если нужно быстрее, то можно обратиться к услугам автоперевозчиков. Доставка пятиместным автовозом до столицы Приамурья обойдется в 5,5 - 6 тыс. рублей, но связываться и договариваться с хозяином автовоза следует заранее: ему тоже необходимо время для заполнения своего фургона и подбора попутчиков. Эвакуатор-"воровайка" может выехать день в день, однако цена доставки здесь сравнима с железнодорожной: 18-22 тыс. рублей в зависимости от класса машины. Зато он может подъехать сам к тому месту, которое будет ему указано, и отправиться в путь вместе с хозяином авто, если тот пожелает составить компанию водителю грузовика.

Следует также учесть, что, кроме денег, для отправки автомобиля автовозом или железной дорогой вы потратите время, необходимое для оформления договоров, заполнения документов и утрясения прочих формальностей. Без формальностей можно обойтись в случае, если нанять перегонщика, который поведет машину, в то время как хозяин (или хозяйка) может спокойно дремать на пассажирском сиденье или снимать на видеокамеру проносящиеся мимо пейзажи. За свои услуги перегонщики просят те же 5500 - 6000 рублей, что и автовозчики. Какой из этих вариантов предпочесть - дело сугубо индивидуальное. Кто-то предпочтет скорость, а кому-то важнее сохранность.

Ну а что касается денег, то, очевидно, что первый описанный способ - движение своим ходом, представляется самым дешевым.