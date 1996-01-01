Патрульные с большой дороги

Эти люди в зеленых жилетах, призванные обеспечивать порядок на дорогах, у многих ассоциируются с неким злом. Если останавливают - значит, вы им не понравились и теперь они найдут способ, как вам навредить. Сами же сотрудники ДПС уверяют: единственное, что им нужно от водителей, - удостовериться в законности и правильности их движения.

В патрульный автомобиль - и на участок, с этого начинается рабочая смена сотрудников ДПС.

- И какой на сегодня план? - спрашиваю патрульных.

Вопрос, видимо, оказался неожиданным, и оба постовых удивленно переспросили:

- Какой план?

- Сколько протоколов необходимо составить, кого задержать? - пояснила я.

- А планов нет! - последовал ответ.

Разговор прервал голос из рации: "Угнан автомобиль "Таун Эйс", по предварительным данным, в салоне двое подростков... ".

- Будем сейчас останавливать все похожие и проверять.

- Как часто подобные сообщения поступают на пульт?

- Регулярно. Кто и в самом деле решил присвоить себе чужой автомобиль, а кто лишь на время взял "покататься". Думаю, сейчас как раз второй вариант. За рулем - подростки.

Тем временем неподалеку от поста серый "Ниссан" совершает выезд на полосу встречного движения и пытается обогнать движущийся впереди него грузовик. Опасный маневр не остался не замеченным дорожным патрулем.

- Да тащится еле-еле. Я опаздываю... - оправдывается нарушитель. Это самое частое объяснение водителей при нарушении дорожных правил "опаздываю в больницу", "на совещание", "на работу"...

- Неважно. Есть правила, надо их соблюдать. К тому же условия какие, видели? - отчитывает нарушителя гаишник и выносит строгий вердикт - штраф в размере 500 рублей. А водитель "Ниссана", явно недовольный таким исходом события, громко хлопает дверью и резко жмет на газ, демонстрируя тем самым свои "симпатии" к ГАИ.

- Мол, да пошли вы, - комментирует постовой, - и так всегда.

- А вы как думаете, в чем причина антипатии к вам со стороны водителей?

- Мало у кого хватает смелости признать себя виновным и ответить за свои поступки. Вот и придумывают, что мы ни за что их наказываем, а раз так, значит, мы плохие.

Возмущению водителей нет предела, когда их останавливают и просят предъявлять документы.

- Приходится молча выслушивать. Но понятно, что при отсутствии свидетелей водитель без ответа не останется. Если же он хамит, категорически отрицает свою вину, то составляю протокол по полной программе - надо же на таких как-то влиять. Иногда останавливаешь, еще ничего не успел сказать, а уже слышишь: "Какого черта! Еду нормально. Я нарушил что-то?!" Ну что здесь можно сказать? К нам поступают сообщения о разыскиваемых авто, скрывшихся с места ДТП, мы обязаны осуществлять соответствующие проверки. Жаль, что многие этого не понимают.

ДТП, ПДД, и не только

Рация выдает очередное сообщение: "В районе остановки "Авангард" совершено нападение на женщину. Похищены сумка и сотовый телефон. Нападавший скрылся. Повторяю ориентировку..."

Патруль немедля едет на место происшествия.

- Значит, ваша работа не сводится только к тому, чтобы контролировать движение?

Постовые улыбаются:

- Вот и все так думают, что мы просто стоим на дороге и от нечего делать всех тормозим. А на самом деле нам положено следить за всем происходящим на участке, на котором мы дежурим.

- Даже если возгорание в квартире?

- Обязательно. Это наша работа. Даже если пьяные устроили драку, мы обязаны это рассмотреть.

Одним словом, эти "зеленые человечки" стоят на страже не только дорожной безопасности, но и общественного порядка.

Гаишник - тоже человек

По дороге к месту нападения и кражи патруль замечает неправильно припаркованную машину.

- Таксист, - комментируют постовые, - где они только ни останавливаются, чтобы клиента выцепить.

- Штраф будете выписывать? - спрашиваю я.

Каково же было мое удивление, когда утвердительного ответа не последовало.

- Нет. Обратно поедем, если еще будет здесь стоять, то тогда и оштрафуем.

- Странно...

- А что странного? Все думают, нам лишь бы штрафы выписывать.

Наверное, такого мнения и я была, раз так удивилась нежеланию гаишников наказать нарушителя. Стало быть, это очередной миф. Как говорил один мой знакомый, гаишники - тоже люди.

- Мы же не звери, в конце концов, а люди, - прервал мои размышления один из патрульных.

- А вы, наверное, мысли читать умеете? Я только сейчас подумала, что вы тоже люди...

- И мысли читать. Это тоже наша работа. Мы самые что ни на есть настоящие человеки. Иногда останавливаешь водителя, понимаешь, что он нарушил правило, а протокол на него не пишешь. Видишь, что у человека дело серьезное. Как-то пенсионер жену в больницу вез, скорость намного превысил, понятно, что я не мог его не отпустить.

Пока ехали до предполагаемого места, ориентировку сняли. Возвращаемся на пост. Кстати, того, неверно припарковавшегося таксиста, уже не было.

Только прибыв на место патрулирования, гаишники фиксируют очередное нарушение. Два пацаненка лет десяти перебежали дорогу в неположенном месте.

- В школу опаздываем, - оправдывались мальцы, - больше не будем. Честное слово!

- Идите. Но если еще раз увижу, что не там дорогу переходите...

Мальчишки даже недослушав, торопливо зашагали дальше.

Послышался рев мотора, и на заметно превышенной скорости мимо поста промчался белый "Чайзер".

- За ним теперь? - тут же задаю вопрос.

- Нет. Передадим его в ориентировку.

- А номера успели запомнить? Он же промчался как ветер.

- Это уже привычка. Автоматически как-то происходит. Не всегда, конечно, но сейчас точно помню номер.

- Как можно сегодняшний день охарактеризовать? Время уже полуденное, выводы можно сделать?

- Да где бы пьяного поймать, и можно сказать, что замечательный день.

- А говорили плана нет? Проговорились...

Но постовой, как будто не замечая моего вопроса, продолжает:

- Спокойно день идет, нарушений не так много. Иногда такие дни бывают: ДТП на ДТП, сплошные нарушения...

В своей работе гаишникам постоянно приходится видеть смерть. Ежедневно на дорогах гибнут люди, и особенно страшно, когда это дети.

- Как можно потом нормально разговаривать с человеком, который кроме себя и своего автомобиля больше никого не замечает на дороге?!

90-60-90

- 90-60-90 - говорит патрульный, указывая на следующий по дороге автомобиль.

- Что это за код? - интересуюсь я.

- Показатели скорости. До патруля машина едет, как вздумается. Сейчас вот соблюдает положенные 60 км/ч, - говорит постовой, указывая на спокойно следующий автомобиль, - чуть от поста отъедет - и опять на газ. Гаишник подает другому автомобилю знак остановиться.

- Документы проверить? Или этот автомобиль напоминает тот, что в угоне числится.

- Да, ориентировка же еще утром была дана.

Это был первый водитель, который не высказывал недовольства тем, что его остановили. И даже, отъезжая от поста, вежливо произнес: "Удачной работы". Правда, он заметно нервничал. Торопливо выискивал права в бардачке, а оказалось, что они у него в кармане. Стоит сказать, что многие водители, едва завидев "зеленого человечка", начинают испытывать подсознательное чувство страха - хорошего от дорожного полицейского не жди.

- Кому и стоит чего бояться, так это нам. Работа такая, что не знаешь, вернешься ли ты с нее домой.

Патруль только что выписал водителю штраф за просроченные транзитные номера.

- Как раз для отчетности одного транзита не хватало, - прокомментировал один.

- Так нет же определенного плана! - в который раз возвращаюсь к этому вопросу.

- Иногда есть.

Подтверждением тому, что планы все-таки существуют, стал "отлов" нетрезвого водителя в каком-то закоулке.

- Раньше, - рассказывает патруль, - достаточно было подъехать к какому-нибудь бару, клубу, где вероятность поймать нетрезвенника составляла 99%. Сейчас такой же процент, но уже того, что не поймаешь. Водители, слава Богу, стали намного реже садиться за руль в пьяном виде, поэтому ловить таковых приходится во дворах.

В этот день патрульные нашли своего "клиента" возле жилой пятиэтажки. Парень лет девятнадцати катал по двору свою подружку. Как это ни печально для водителей, но гаишники часто возникают там, где их совсем не ждут...

На выезде с придомовой территории перед машиной пробежала кошка. Гаишники переглянулись.

- Она ведь не черная, - сказала я, - не опасно.

- А у нас любая кошка считается.

- И о чем говорит эта примета?

- Пьяного не поймаем.

Видимо, план все же не выполнили...