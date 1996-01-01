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Минтранс ограничит пользование личными авто

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Минтранс выступает за создание правовой базы для применения мер "разумного ограничения" использования личных автомобилей. Об этом сообщил, выступая на расширенном заседании коллеги Министерства транспорта РФ, глава министерства Игорь Левитин. По его словам, в частности, министерство считает целесообразным внедрить элементы платности в пользование уличной дорожной сетью, включая взимание платы за въезд в центральные части городов, а также реализацию эффективной парковочной политики.

Говоря о развитии городского пассажирского транспорта, И. Левитин отметил транспортные проблемы, обусловленные в первую очередь нарастающей автомобилизацией, которая в обозримом будущем станет критической для большей части городского населения страны. Особое место в решении этой задачи отводится городскому пассажирскому транспорту, развитию которого до недавнего времени не уделялось должного внимания, подчеркнул министр. Основными задачами И. Левитин обозначил создание на федеральном уровне системы поддержки проектов развития городского пассажирского транспорта (в первую очередь скоростного и внеуличного транспорта), пассажирских терминалов и пересадочных комплексов (перехватывающих парковок), формирование программы развития метрополитенов с учетом новых требований антитеррористической защиты, стимулирование комплексных проектов, направленных на совершенствование транспортных подходов и обходов крупнейших городов, а также вывод из них объектов транспортной и складской инфраструктуры.

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