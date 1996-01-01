Компания "Ниссан" обзавелась новым полигоном

Компания Nissan сообщила об открытии нового испытательного полигона для апробирования внедорожных возможностей своих автомобилей.

Неподалеку от завода Nissan, расположенного в префектуре Тотиги, построена высокоскоростная кольцевая трасса, возведены искусственные горки, создана имитация затопленной дороги, треки с ухабами и рытвинами и т.д. На полигоне Nissan собирается испытывать такие автомобили как Nissan Safari (Nissan Patrol), Nissan X-Trail, возможно, также грузовики и пикапы, предназначенные для продажи в США.