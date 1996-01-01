Пропускная неспособность

Похоже, что Владивосток стоит на пороге транспортного коллапса - пробки на улицах и дорогах снова стали повседневным явлением и, соответственно, серьезной социальной проблемой. По этому поводу мы обратились к Валентину Аникееву, опытному градостроителю, члену-корреспонденту РА архитектуры и строительных наук, профессору ДВГТУ.

Схему надо выстраивать

- Прежде всего хотелось бы сказать, что, вопреки бытующему мнению, транспортная схема в городе есть и существовала всегда как составная часть каждого нового генплана Владивостока.

Вопрос не в отсутствии транспортной схемы города, а в реализации тех решений, которые заложены в генплан города и в проекты.

На протяжении десятилетий развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры резко отставало от застройки города. Принцип остаточного финансирования ее развития привёл к тому, что автомагистрали города стали похожи на артерии склеротика.

Чтобы убедиться, как все запущено, достаточно посмотреть, сколько важнейших элементов УДС и транспортных сооружений до сих пор не построено. Одна из самых первых заповедей городского транспортника - "рассредоточивай потоки". А куда же их рассредоточить, если не построены дорога Вторая речка - Седанка и дублер магистрали проспект 100-летия Владивостока - улица Маковского. Из-за этого даже на расширенной до 4-6 полос движения магистрали постоянные заторы. И все транспортные потоки из города стягиваются именно сюда.

По генплану города 1989 г. через долину Первой речки должно быть построено четыре путепровода, а построено лишь два. Причем путепровод ул. Руднева - ул. Хуторская построен двухполосным вместо шестиполосного.

Городу крайне необходима автомагистраль вдоль Амурского залива, снимающая значительную часть потоков с Океанского и Партизанского проспектов и создающая прямой выход на полуостров Шкота, минуя центр города. Технико-экономическое обоснование строительства этой магистрали выполнено еще в 1996 г., но пока даже не начато ее проектирование.

Все транспортные проблемы города были внимательно рассмотрены и оценены в "Программе развития улично-дорожной сети и совершенствования транспортной схемы г. Владивостока на период 2005-2010 гг.", разработанной "Приморгражданпроектом" в марте 2005 г.

В этой программе намечены меры по рассредоточению транспортных потоков города по различным направлениям, предусмотрена разгрузка наиболее перегруженных магистралей. По каждому мероприятию были определены параметры УДС, оценена стоимость работ, предложена очерёдность строительства, которые дают возможность думе и администрации Владивостока выбирать те из них, которые дадут наибольший социально-экономический эффект при реализации.

Трамваи есть, дисциплины нет

Важным фактом увеличения пропускной способности УДС города является организация одностороннего движения по параллельным улицам и дорогам.

В центре города есть возможность существенно "расшить" пробки за счет введения одностороннего движения по улице Алеутской и Океанскому проспекту. Но для этого необходимо убрать трамваи хотя бы с улицы Алеутской. (Кстати, ещё в 1937 г. Владивостокский Совет РКиК депутатов предложил вынести трамваи с ул. Ленинской.)

Практика показала, что длительные перерывы в работе трамваев во время ремонта дорог существенно не отразились на ситуации с пассажирскими перевозками в центре города.

Не могу не выразить возмущение дисциплиной наших водителей, прямо влияющей на создание пробок на улицах. Я сам автолюбитель с более чем 40-летним стажем, побывал в большинстве крупных городов страны, но такого безобразного отношения водителей к соблюдению ПДД и своим коллегам, как во Владивостоке, не видел нигде.

Возьмите ул. Алеутскую от крайбольницы до вокзала. Её ширина рассчитана на 4 полосы движения - по две в каждую сторону. Это значит, что она может пропускать до 2,5 тысячи приведенных единиц (легковых машин) в час пик. Но парковками машин она превращена в двухполосную улицу.

Городской и краевой властям давно пора свою власть употребить и навести в этом порядок, запретив на наиболее загруженных потоками машин участках улиц парковки. Попробуйте в Хабаровске не то что припарковаться, но даже остановиться на улице Муравьёва-Амурского или в другом месте, где установлен запрещающий знак! У нас же всё сходит с рук, а ведь тут кроме городских властей и "либеральной" ГИБДД винить некого.

На спорю, сложности владивостокского рельефа и резкое отставание развития УДС города объективно создают большие трудности в работе транспортной системы, но многое зависит и от городских властей, и от нас - жителей и водителей города.