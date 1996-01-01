Toyota может построить завод на Дальнем Востоке

Японская инженерная компания Kanto Auto Works, являющаяся давним и доверенным партнером компании Toyota, рассматривает возможность строительства на Дальнем Востоке завода по сборке машин марки Toyota, а также создания прямого контейнерного сервиса.

Как сообщила пресс-служба Владивостокского морского торгового порта, на прошлой неделе японская делегация в составе представителей компании Kanto Auto Works посетила Владивосток с целью изучения мощностей ВМТП для перевалки контейнеров с автомобильными комплектующими.

Основная цель визита представителей правительства префектуры Акита и компании Kanto Auto Works - изучение возможности открытия на Дальнем Востоке завода по производству автомашин. Порт Владивосток рассматривается японской стороной как основной порт перевалки грузов, необходимых для сборки автомобилей.