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Подарок для автоледи
В преддверии 8 марта мужская половина старательно задумывается над тем, чем бы одарить свою возлюбленную. И автомобиль - как раз то, что способно стать настоящим и ценным подарком. Однако не у всякого авто женское лицо. Поэтому, решив преподнести четырехколесный сюрприз, учтите некоторые моменты.
Автомобильное производство давно считается с "женской ориентацией". Речь идет о машинах, сконструированных и предназначенных специально для женщин. Модельный ряд таковых уже имеет широкий размах и постоянно обновляется. Поэтому у современной дамы есть все основания для каприза. Зачем соглашаться на что-то общее, когда есть что-то особенное и неповторимое. Ей нужен автомобиль с женским характером, который подчеркнет не только ее индивидуальность, но и сделает дорогу максимально комфортной и безопасной. Женские автомобили отличаются небольшими размерами, компактностью и дополнительными возможностями системы безопасности.
По большому же счету, "женский автомобиль" вызывает ассоциации того, что это что-то маленькое и розовое. С отсутствием всякой агрессии и взрослости. Далее сознание прорисовывает такие детали, как смешные колеса, слабый двигатель, веселенькие атрибуты в салоне, опять же розового цвета. Если мужской автомобиль во многом лишен уютности, то женский, напротив, в нем все, как в родной квартире.
Помните, что для женщин на первом месте не технические возможности автомобиля, а его дизайн. Цвет, аксессуары - все имеет значение. Привычный вариант - это автомобиль белого, сиреневого и синего цвета. В погоне за оригинальностью можно прибегнуть к аэрографии и украсить авто зверушками или ромашками.
А еще женский автомобиль должен самостоятельно открывать двери и багажник, когда руки заняты многочисленными сумками и пакетами, и не пачкаться, чтобы о его грязный корпус нельзя было замарать любимое платье. К сожалению, сыскать авто с такими характеристиками пока затруднительно, но во всем остальном приморский авторынок не беден. А значит, найти подходящий вариант для своей половинки не составит труда.
Лидерами женского внимания, по мнению продавцов "Зеленого угла", можно считать следующие автомобили.
Toyota Vitz
Синий цвет делает его притягательным для женского взгляда. Небольшие размеры обеспечивают удобную и быструю парковку. Автоматическая коробка передач, передний привод, бензиновый двигатель объемом 1000 куб. см, высокая вместительность салона, несмотря на небольшие габариты самой машины. Цена $5550.
Toyota Vitz того же года выпуска и с такими же техническими характеристиками, но уже розовой окраски предлагается по цене $5700.
Модель более новая, а именно Toyota Vitz 2002 года выпуска синего цвета объемом двигателя 1300 куб. см стоит подороже - $7700.
Mitsubishi Dingo
Редкий сиреневый цвет автомобиля явно понравится женскому сердцу. Бензиновый двигатель с объемом 1500 куб.см, автомат, передний привод. Стоимость составляет $6000.
Nissan March
Эта миниатюрная машина - один из самых подходящих вариантов для женщины. Объем двигателя - 1000 куб. см. Расход бензина - 6-7 литров на 100 км. Автомобиль этой модели 2003 года выпуска белого цвета потянет примерно на $5600.
Suzuki Swift
Выразительного красного цвета. Объем двигателя - 1300 куб. см, автомат, передний привод. Цена на него составляет 11300 долларов.
Mersedes-Bens Smart
Двухместная машина, объем двигателя 600 кубиков, автоматическая коробка передач. Расход бензина - 5 литров на 100 км. Отличительная особенность не только универсально-маленький размер, но и наличие левого руля. Цена $10000.
Citroen C2
Цвет лайма 2006 года выпуска. Маленький, динамичный и практичный - так можно сказать об этом автомобиле. Яркий и современный внутри, выразительный и стильный снаружи. Он являет собой образец некоего маленького крепкого спортсмена. Вместо одного заднего сиденья два сдвигающихся назад кресла с регулируемыми спинками. "Рваная" линия остекления, подчеркивающая контуры дверей. Цена $13500.
Honda Fit
Типичный хэтчбэк Honda Fit 2001 г. стоит $7900. Синий или красный цвет этого автомобиля как раз то, что нужно для подарка. Двигатель бензиновый, объем 1300 куб. см, автомат, передний привод.
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