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Как получить удовольствие в пробке
Если в стране остался хоть один автомобилист, надеющийся, что при его жизни столичные жители лишатся проблемы пробок, значит, среди нас еще остались неиспорченные мечтатели.
Большинство уже, конечно, давно привыкло к тому тошнотворно-тревожному чувству, с которым приближаешься к очередному "проблемному" месту дороги, а поминутные судорожные движения наподобие фрикций превратились в бытовую "обязаловку" для каждого обладателя четырех колес.
Бороться с пробками бессмысленно, под них можно только подстроиться и в некотором роде полюбить их, наслаждаясь чувством замирания времени и никем не нарушаемого одиночества. Правда, вскоре после того, как мы все окончательно свыкнемся с этой городской патологией, находчивые предприниматели немедленно найдут способы развлечь нас во время сидения в автомобиле. Зарождение "пробочной" индустрии не за горами. Пока же предлагается довольствоваться почти "самопальным" встроенным в авто компьютером с беспроводной клавиатурой, бесполезной навигацией, еще более бесполезным КПК и множеством извращенных способов подключения MP3-плееров к аудиосистеме. Многим, кстати, все это помогает, скорее, правда, психологически.
Если физически решить проблему многочасовых подергиваний руками и ногами и потери чувствительности пятой точкой и спиной можно путем различных гимнастик, то с психикой все сложнее. Как говорит психолог Мария Стывкина, стрессу в пробках более всего подвержены по натуре тревожные люди, которые не переносят чувство неопределенности и беспомощности. Подобный дискомфорт, пережитый многократно, да еще и в ограниченном пространстве, может привести к проявлению немотивированной агрессии и возникновению неврозов, предшественников серьезных заболеваний. Активным и подвижным людям стоит чаще брать попутчиков, путешествовать с друзьями, сотрудниками и членами семьи. В Рунете сейчас появилось множество сайтов, где можно найти себе попутчика, который еще вдобавок возместит часть затрат на бензин.
Главное же в поддержании психической стабильности - работа над собой: научиться воспринимать ситуацию такой, какая она есть, и переживать пробку как томительное ожидание мужа из командировки или сонливое ожидание своей очереди в паспортный стол. Идеальным вариантом для коротания времени в пробке является обдумывание и анализ жизненных событий и проблем, на что времени или сил не хватало.
Психотерапевт Галина Клейн также советует в пробке поговорить о чем-то серьезном со своими детьми. В замкнутом пространстве, где некуда деться и нет других занятий, кроме разговоров, ситуация располагает к обстоятельной и вдумчивой беседе. В целом Г. Клейн рекомендует рассматривать пробку как неизбежную реальность, как каприз природы и ни в коем случае не заострять на этом свое внимание. Естественно, автомобиль, символизировавший до недавнего времени свободу передвижения и ставший в пробке своеобразной тюрьмой, может вызвать раздражение, фрустрацию и обострить другие внутренние проблемы человека. С этим бороться бесполезно, важно правильно это принять.
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