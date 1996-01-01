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Разоблачение "башмака": тест-драйв Infiniti FX45
Какими только эпитетами не награждали Infiniti FX45. В этом странном списке есть и "бейсболка", и "башмак", и "кедик". Ничего удивительного, ведь автомобиль этот скрывает в себе несколько характеров.
Начать стоит хотя бы с того, что внешне автомобиль является внедорожником, но на остальных своих братьев по классу абсолютно не похож. Смахивает FX45 на хищника семейства кошачьих, который в любой момент готов совершить роковой для своей жертвы прыжок. Причем сходство настолько сильное, что кажется, будто звериная натура вот-вот возьмет верх над здравым смыслом и автомобиль без помощи кого-либо совершит этот смертельный бросок.
Об агрессивности FX45 говорит практически все в его внешности: прищуренные глаза-фары, огромная, напоминающая нос радиаторная решетка с фирменным знаком Infiniti, а также два патрубка выхлопной системы и даже задние фонари с тем же звериным прищуром. Но особенно бросаются в глаза огромные 20-дюймовые колесные диски с резиной, профиль которой явно отличается от большинства аналогов, установленных на внедорожниках. Вообще о внешности этого Infiniti можно говорить практически бесконечно, но кроме очевидных плюсов вроде яркого, привлекательного, спортивно-агрессивного дизайна есть и еще один, который, на наш взгляд, перекрывает все остальные. Стоит снять шляпу перед дизайнерами и разработчиками за то, что автомобиль получился непохожим ни на один из ныне существующих автомобилей, причем он появился еще в 2003 году, а его до сих пор не перепутаешь ни с какой другой машиной в потоке. У него есть индивидуальность, которая ценится не только в людях.
А вот в салоне ощущение восторга не то чтобы улетучивается, но эйфория потихоньку сходит на нет. Безусловно, внутреннее убранство выглядит шикарно, но все время не покидает ощущение, что интерьер машины за 82 900 долларов должен чем-то удивить, оставить какой-то след в памяти, а не просто стать одним из сотен салонов других авто. С другой стороны, такое отношение вполне можно назвать мелкими придирками, ведь практически все современные технологии в авто присутствуют. Так, например, очень порадовал DVD-проигрыватель с экраном, который опускается с потолка, специально для задних пассажиров. Отличный способ занять детей или друзей в дальней поездке. Приятно, что руль опускается и поднимается вместе с приборным блоком, то есть ситуация, при которой баранка будет загораживать приборы, исключена.
Музыкальная система Bose порадует любителей хорошего звука. А о том, что автомобиль относится к классу люкс, скажут стильные механические часы а-ля пафосный Bentley. Говорить о том, что кресла очень удобные и с помощью всевозможных регулировок легко найти оптимальное положение, даже не стоит - это очевидно. К минусам можно отнести разве что достаточно запутанное управление бортовым компьютером, вообще наличие большого количества кнопок и кнопочек, назначение которых понимаешь не сразу.
Впрочем, все придирки и восторги по поводу салона забываются, стоит только завести двигатель и нажать на педаль газа. Тут-то и просыпается сильный зверь, что замер перед смертельным прыжком. Именно такой "хищной" динамики и ждут покупатели от машины со столь агрессивной внешностью. Мотор объемом 4,5 литра и мощностью 328 л.с. ожиданий не обманывает. Этот внедорожник легко заставляет забыться и представить себя в скоростном спорткупе при первом же нажатии на педаль газа, ведь при этом FX45 рвет "сотню" за 6,8 секунды.
Отдельных хвалебных слов достойна 5-ступенчатая автоматическая КПП, установленная на этот автомобиль. В ручном режиме автомат не принимает за тебя решение по переключению следующей передачи. Тут можно раскрутить двигатель до отсечки и остаться на той же передаче, из-за этого чувствуешь машину почти так же хорошо, как и при наличии МКПП.
Несмотря на то что подвеска у Infiniti FX45 достаточно мягкая (это на 20-х дисках!), дорогу машина все равно держит очень хорошо и на поворотах не кренится, да и практически не раскачивается. Маневрировать на скорости даже около 200 км/ч - одно удовольствие: автомобиль охотно идет за рулем. Кстати, породистый "голос" зверя очень колоритен, но проявляется лишь на высоких оборотах.
К сожалению, звезды сложились так, что тест-драйву Infiniti FX45 суждено было превратиться в крэш-тест. Произошло это по вине водителя ВАЗ-2112, выскочившего на полосу встречного движения и на 70 км/ч проверившего на прочность левый бок испытуемого Infiniti, который задумчиво крался по улице на скорости в 20 км/ч. Удар пришелся в район переднего колеса с водительской стороны, в результате чего 20-дюймовый диск треснул, но был отомщен, так как половина передней части ВАЗа превратилась в кашу. Несмотря на такую силу удара, раскрывшиеся боковые подушки безопасности, среди которых верхняя шторка и подушка, выскочившая из боковины сиденья, уберегли водителя, а ремни безопасности с преднатяжителями дополнительно помогли избежать серьезных травм. Ваш покорный слуга оказался защищенным, даже не подозревая о надвигающейся опасности. Правда, тест-драйв пришлось закончить, так как искалеченный FX45, естественно, смог покинуть поле боя только с помощью эвакуатора.
Ясно одно, внедорожник Infiniti точно не для того, чтобы ездить на охоту и рыбалку, и не для того, чтобы перевозить в загородный дом огромное количество всяческой утвари. Это городской автомобиль для тех, кто следит за своим имиджем и не экономит на бензине. На 100 км пути мотор съедает около 20 литров топлива. Но это не пугает народ, иначе откуда на дорогах столько идентичных моделей? В общем, этот автомобиль внедорожником зовется только из-за внешности, а внутри него живет спорткупе, которое просыпается сразу после первого же доброго нажатия на педаль газа. А популярность его легко объяснима, так как серьезный минус у этого авто лишь один - его непрактичность, а по остальным качествам у Infiniti FX45 соперников найдется очень немного.
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