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Очередная автореволюция

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 6 марта на российских таможенных постах используется новая форма таможенной декларации, по которой теперь придется оформлять все машины, ввозимые в РФ физическими лицами для личного использования. Соответствующий приказ подписал глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на "Российскую газету".

Как говорят представители ФТС, "новый приказ вносит формальные изменения в процедуры таможенного оформления автомобилей. Например, расширилась графа "таможенная стоимость", которая предусматривает, что гражданин теперь должен честно перечислить все имеющиеся документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость машины".

Кроме того, необходимость указания более подробных сведений о ввозимом автомобиле поможет таможенникам проследить историю машины, а также вычислить мошенников, которые для уменьшения размера пошлин подделывают документы и "перебивают" номера двигателя и кузова. По словам Савенкова, для честных граждан никаких дополнительных сложностей при оформлении декларации возникнуть не должно, а время, уходящее на ее заполнение, если и увеличится, то совсем незначительно.

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