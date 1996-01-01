Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
До выборов правый руль не тронут
Наступление государства на машины с правым рулем отложено до выборов в Государственную Думу РФ, которые состоятся в начале декабря текущего года, полагают в Приморье.
Как сообщает kolesa.ru, большинство из приморских наблюдателей придерживается мнения, что до выборов в Государственную Думу, никто из политиков и чиновников серьезно поднимать вопрос о запрете правого руля не станет. Наоборот, кандидаты в депутаты могут использовать движение против запрета праворульных иномарок себе в выгоду, набирая тем самым предвыборные баллы.
Тем не менее в своем интервью приморский лидер правозащитной организации "Свобода выбора" Владимир ЛИТВИНОВ не исключил, что некоторые чиновники попытаются поставить препятствия правому рулю, "но, в любом случае, атаки будут небольшими, мы отобьемся", - подчеркнул он.
Напомним, волна массовых волнений против возможного запрета ввоза и эксплуатации автомобилей с правым рулем вновь прокатилась по Приморью в прошлом году, когда этот вопрос подняли высокопоставленные чиновники в Москве. В акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек.
По мнению экспертов, запрет правого руля вызовет настоящий коллапс дальневосточной экономики. Из всех автомобилей, передвигающихся по дорогам Приморья, 95% - японские иномарки. Машинами с правым рулем оснащено порядка 80% автомобилей краевой Госавтоинспекции.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель