До выборов правый руль не тронут

Наступление государства на машины с правым рулем отложено до выборов в Государственную Думу РФ, которые состоятся в начале декабря текущего года, полагают в Приморье.

Как сообщает kolesa.ru, большинство из приморских наблюдателей придерживается мнения, что до выборов в Государственную Думу, никто из политиков и чиновников серьезно поднимать вопрос о запрете правого руля не станет. Наоборот, кандидаты в депутаты могут использовать движение против запрета праворульных иномарок себе в выгоду, набирая тем самым предвыборные баллы.

Тем не менее в своем интервью приморский лидер правозащитной организации "Свобода выбора" Владимир ЛИТВИНОВ не исключил, что некоторые чиновники попытаются поставить препятствия правому рулю, "но, в любом случае, атаки будут небольшими, мы отобьемся", - подчеркнул он.

Напомним, волна массовых волнений против возможного запрета ввоза и эксплуатации автомобилей с правым рулем вновь прокатилась по Приморью в прошлом году, когда этот вопрос подняли высокопоставленные чиновники в Москве. В акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек.

По мнению экспертов, запрет правого руля вызовет настоящий коллапс дальневосточной экономики. Из всех автомобилей, передвигающихся по дорогам Приморья, 95% - японские иномарки. Машинами с правым рулем оснащено порядка 80% автомобилей краевой Госавтоинспекции.