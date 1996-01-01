За рулем и без охраны

- Во время одного из последних снегопадов вызвал такси. Когда машина приехала, за рулем оказалась девушка. Особенно поразило, что погода-то была "нелетная" и многие компании из-за гололеда не решились отправлять свои машины, а женщины рискнули! Оказалось, что во Владивостоке недавно появилась компания такси, в которую берут на работу водителями исключительно женщин. Почем бы газете не рассказать об этих девушках, которые ездят без охраны и готовы работать в любую погоду?

Так благодаря звонку нашего читателя мы познакомились со Светланой, директором женского такси.

От мужчин не отказываемся

- Светлана, у вас действительно работают только девушки?

- Первоначально была идея сделать только женское такси. Водители - девушки, пассажиры - тоже, в виде исключения - супружеские пары. Но потом стало ясно, что это нерационально. Пока мы не можем себе позволить отказаться от клиентов мужчин по финансовым соображениям. И тут возникает еще одна проблема - не каждая девушка чувствует себя в безопасности с незнакомцем. Тем более что вызовы бывают разные, например вечерние и ночные звонки из ресторанов или клубов, когда везти приходится подвыпивших клиентов. Решили акцентировать внимание на привлекательности наших услуг для представительниц прекрасного пола - им поездка с нами обходится дешевле.

- Чем вы руководствуетесь при подборе водителей?

- Предпочтение отдаю женщинам. Когда получены права, спрашиваю только для проформы. Бывает так, что экзамен в ГИБДД человек сдавал 10 лет назад, а реальный водительский стаж меньше года. Сажусь с девушкой в машину, смотрю, как она ездит, как ориентируется по городу, ведет себя на перекрестках, в "пробках". По опыту могу сказать, представления о том, что женщины за рулем представляет угрозу, - миф, придуманный водителями мужчинами. Если на дороге какой-нибудь автомобиль совершает странный маневр, то хотя бы в одной из соседних машин найдется мужчина, который презрительно скажет: "Девушка за рулем!", и скорее всего, окажется не прав. Часто в создании аварийных ситуаций на дороге повинна как раз сильная половина человечества. Во время езды на автомобиле женщины в большой степени чем мужчины руководствуются инстинктом самосохранения. Да и в сводках ГИБДД в качестве виновников ДТП или нарушителей правил дорожного движения мужчины фигурируют намного чаще.

- Иногда приходится видеть на дороге женщину, пинающую ногой спущенное колесо...

- Это не про меня и не про моих девушек. Мы способны проверить уровень масла, залить стеклоомыватель, проконтролировать работу автомобиля и уж, конечно, заменить колесо.

- Самой "таксовать" приходилось?

- Еще бы. Несколько лет назад сама работала на маршруте и все тонкости профессии узнала "изнутри". До сих пор, когда случаются накладки с водителями, оправляюсь выполнять заявки сама. Я - "экстремалка", плохой погоды для меня не существует. Езжу и в снег, и в дождь, и в гололед. Приходилось и "откапываться", и на тросе меня тащили, и с каких-то гор летела, выруливая в последний момент. Спасает вера в себя, в свои силы и возможности. А вот на курсы безаварийного вождения так и не попала. Неделя езды по заснеженному городу заменяет месяц занятий.

Сто рублей за смелость

- Не страшно, ведь люди бывают всякие?

- Этот вопрос мне очень часто задают сами пассажиры и иногда даже гаишники. Отшучиваюсь. Однажды доставляла домой основательно подгулявших дам. На посту остановили. Когда открыла дверь, милиционер даже поморщился... запах в салоне был еще тот. Объяснила, что я водитель такси и в данный момент выполняю заказ.

- Не опасно? - спрашивает.

- А вы как думаете, - говорю, - если в машине три пьяные женщины? Но если серьезно, и ситуации, и клиенты разные. Если вижу, что человек настроен агрессивно, мысленно надеваю на себя белый халат и провожу "сеанс психотерапии". Чаще всего помогает. Один раз за такой сеанс мне даже заплатили. Кроме оговоренной суммы со словами "за красивые глазки", мужчина положил тысячу.

Как-то пассажир решил напугать и недружелюбным тоном спросил: "А если я ножичек к горлу приставлю?" Пытаясь изобразить веселье и уверенность одновременно, ответила: "Попробуйте. Перепутаю от страха педали, и где вы тогда окажетесь?" Заработала сверху 100 рублей, за смелость.

Не так давно везла четверых мужчин, которые заказывали такси на железнодорожный вокзал. Но когда сели в машину - передумали и скомандовали везти их на Горностай. Попросила у них документы, один достал паспорт, и я продиктовала данные диспетчеру. Пока ехали, пассажиры поинтересовались:

- Мы теперь заложники?

- Не все, но один из вас точно.

Все обошлось, доехали нормально. Иногда пассажиры мужчины проявляют отнюдь не рыцарские качества. Садятся в машину, не имея денег. И потом, видимо, в качестве компенсации предлагают заехать "в гости". По-моему, это неуважение к женщине и мужская непорядочность. К счастью, таких немного.

- Таксист - профессия эмансипированной женщины, - говорит Светлана. Скорее всего, она права. Еще несколько десятилетий назад вождение машины считалось привилегией сильного пола. А дама за рулем авто вызывала едкие ухмылки со стороны мужчин. Но время идет, мир меняется, жизнь расставляет иные приоритеты. Слабый пол не только прочно обосновался за "баранкой" собственных автомобилей, но и посягнул на такую, казалось бы, исключительно мужскую профессию, как таксист.