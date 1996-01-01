Резиновые изделия, бывшие в употреблении

Часто возникающие споры по поводу выбора "обуви для авто" так и не дают ответа на вопрос: что же купить?, тем более что обсуждения часто протекают на уровне: "Что лучше, "Данлоп" или "Бриджстоун"? И напоминают аналогичный спор: "Тойота" или "Хонда"? Хотя сравнение вряд ли будет корректным.

Важная маркировка

Современные производители авторезины предлагают широчайшую линейку авторезины на все случаи жизни. Во-первых, надо определиться с размерностью. Она указана на табличке стойки в районе водительской двери, особо продвинутые могут посмотреть в мануале. Как показывает опыт, превышение указанных размеров на один шаг совершенно некритично.

Например, установив 195/70/R14 на "Тойоту Камри" вместо указанных 185/70/R14, получите небольшое увеличение клиренса и погрешность в показаниях спидометра порядка 5%. Второе, на что реже обращают внимание, - тип авторезины, рекомендуемый производителем по индексу грузоподъемности и скорости. Данные там же на стойке. Буквально выражаются как 88S или 91H. И если для легковых автоиндекс грузоподъемности некритичен, так как большинство шин имеет этот индекс с достаточно большим запасом, то для микроавтобусов и универсалов, джипов и грузовиков, а также авто представительского класса и оборудованных дополнительными системами и оборудованием (4WD, 4 WS, турбо и т. д.) этот параметр необходимо учитывать.

Индекс скорости любой японской авторезины превосходит разрешенную по правилам скорость в России. Но есть маленькое но: индекс-то этот для японских дорог.

Что же такое "индекс скорости"? В общем-то, производитель авто ограничивает его максимальную скорость показаниями спидометра, в большинстве случаев это 180 км/ч. И было бы странным, если бы тот же производитель рекомендовал к использованию авторезину с меньшим индексом скорости, чем максимальная скорость самого авто. Поэтому отмечу одну закономерность: чем выше скоростной индекс резины, тем она жестче, часто шумнее, ее профиль ниже, а цена больше. На этот показатель следует обратить внимание любителям быстрой езды. Авторезина с действительно высоким индексом (от V и далее) стоит очень недешево.

ALL SEASONS в Японии нет

Если говорить о всесезонной резине буквально, т. е. с пометкой ALL SEASONS, то такой резины вообще-то немного. Вернее, почти нет. В Японии-то уж точно. Да-да, посмотрите на свою всесезонную резину из Японии. На ней пометка M+S присутствует, а вот ALL SEASONS - нет. Произошла подмена понятий. И резину с маркировкой M+S стали называть всесезонной. В принципе, так оно и есть. Хотя я бы назвал ее универсальной. Да, верхний слой этой резины предназначен для езды по грязи (если дословно перевести M+S) и снегу, а по мере пользования и износа резина применима и летом.

Зимняя резина имеет пометку SNOW (зимняя). Есть еще резина ICE (лед), ее немного, но она есть. И собственно шиповка. Ее в Японии с каждым годом все меньше, на смену пришли цепи (металлические, пластиковые). Итак, я бы разделил по сезонному типу:

1. Летняя.

2. ALL SEASONS.

3. M+S.

4. SNOW или WINTER.

5. ICE.

6. Шиповка.

Нельзя сказать, какая резина лучше, все зависит от конкретных условий. Для Приморья и М+S является зимней авторезиной. А для Сибири ближе варианты SNOW, ICE и шиповка. По моему мнению, откровенно плохой японской авторезины нет, нужно просто подбирать под конкретные условия.

А теперь по фирмам-производителям авторезины, используемой в Японии. Именно так, используемой. Где она производится, в общем-то, не важно, важно, что она предназначена производителем для использования на японском рынке. Есть достаточно большое отличие от резины, используемой в Японии, и резины того же производителя, но поставляемой в Россию. Кстати, у меня есть соображения, что большая часть шин новых, продающихся в России, предназначена для рынка стран совсем с другим климатом, но продается в России и просто не годна к применению на территории той же Сибири. Требования к шине, произведенной, скажем, в Эмиратах для их же рынка, и требования к шине в России просто не могут совпадать так как понятия сезонности здесь разные. Хотя официально рекламируемые шины от "Данлоп" или "Нокиан", естественно, будут на высоте.

Сейчас многие убежденно говорят, что летние шины для лета, а зимние - для зимы. Все верно, но отчасти. Японцы тоже не все сезонно переобуваются с зимней (универсальной) резины на летнюю. Ограниченный выбор летней резины на вторичном рынке - тому подтверждение. Летней резины б/у в продаже значительно меньше.

Рынок автошин в Японии представлен следующими фирмами: "Бриджстоун", "Данлоп", "Йокогама", "Гудьир", "Фалкен", "Тойо", "Мишлен".

На них приходится процентов 95 всей авторезины. Именно о шинах этих производителей и пойдет речь. Причем о резине б/у.

BRIDGESTONE

Итак, Bridgestone. Линейка шин Bridgestone Blizzak PM-10, потом - PM-20 и, наконец, PM-30 царствовала с конца 80-х до середины 90-х. Незамысловатый рисунок протектора в виде прямоугольников помнят наверняка многие. Фирма выпускала огромное количество шин с этим рисунком, причем размерность также широчайшая. С середины 90-х на смену PM-кам пришла новая линейка. Bridgestone Blizzak MZ-01, 02, 03. Как и PM , MZ-ки являлись типичным представителем серии M+S. На базе этого протектора выпускались и околоспортивные шины с усиленным кордом. Автошины серии MZ сегодня самые массовые среди б/у шин японского производства. Хотя MZ-03 весьма отличается от 01 и 02 не только другим рисунком протектора, но и составом резины. Те, кто их использовал, наверняка заметили, что 03 имеет более рыхлую на вид структуру, как бы немного горелую и более темного цвета, чем 01 и 02. Продолжением серии MZ в 2003 году стали шины Rev01, рисунок протектора которых является чуть измененной версией рисунка MZ-03.

Летние шины представлены более широкой линейкой. Это серия SF, 248 и 256 и еще несколько вариантов с несколько видоизмененным рисунком протектора, но по сути одно и то же. И широко известная серия В, 70 и 650, включая "аква". Особняком стоит линейка шин Potenza, с самой распространенной сегодня моделью GRID, хорошая низкопрофильная резина для высокоскоростной езды. Самая популярная грузовая - W 965. Шины б/у Bridgestone пользуются хорошим, устойчивым спросом.

(Продолжение обзора читайте в следующем номере.)