Неконструктивный прессинг

Правительство РФ рассмотрит в ближайшие годы меры, которые прекратят практику ввоза на территорию России подержанных импортных легковых автомобилей в разобранном виде, по запчастям, сообщает портал "Новости России".

Для этого предполагается дифференцировать ставки в течение 2008-2010 годов ввозных таможенных пошлин для кузовов "легковушек" в зависимости от даты их выпуска, говорится в материалах Федеральной таможенной службы, представленных во вторник правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

В настоящее время, поясняется в материалах, приобретаемые за рубежом бывшие в эксплуатации легковые автомобили перед отгрузкой разбираются на несколько основных частей (кузов, двигатель, коробка передач, мосты), а ввозная таможенная пошлина уплачивается, таким образом, минимально, по ставкам, предусмотренным для этих частей, а не автомобилей. Все это в значительной степени минимизирует платежи, отмечает ИТАР-ТАСС.

Эти меры и ряд других изменений таможенного законодательства будут рассмотрены на одном из предстоящих заседаний правительства.