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Дальневосточники скинулись президенту на "Ладу"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Акция "Народному президенту - народный автомобиль", развернутая на Дальнем Востоке, продолжается. Согласно отчету организаторов, на праворульное японское авто, которое намерены подарить российскому президенту, собрано уже 102 тыс. руб.
Как сообщило РИА "Восток-Медиа", организаторы намерены остановиться на сумме в 240 тыс., что соответствует цене "Лады-Калины". Этих денег вполне хватит на приобретение японского автомобиля с правым рулем, который своим ходом пройдет от Владивостока до Москвы. Напомним, что автолюбители Дальнего Востока, выступая в защиту правого руля, решили собрать средства на японскую легковую машину в подарок президенту Владимиру ПУТИНУ.
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