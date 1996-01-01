Дальневосточники скинулись президенту на "Ладу"

Акция "Народному президенту - народный автомобиль", развернутая на Дальнем Востоке, продолжается. Согласно отчету организаторов, на праворульное японское авто, которое намерены подарить российскому президенту, собрано уже 102 тыс. руб.

Как сообщило РИА "Восток-Медиа", организаторы намерены остановиться на сумме в 240 тыс., что соответствует цене "Лады-Калины". Этих денег вполне хватит на приобретение японского автомобиля с правым рулем, который своим ходом пройдет от Владивостока до Москвы. Напомним, что автолюбители Дальнего Востока, выступая в защиту правого руля, решили собрать средства на японскую легковую машину в подарок президенту Владимиру ПУТИНУ.