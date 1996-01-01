Скользим на дороге грамотно

Мы уже привыкли, что снег и гололедица - понятия для водителей Владивостока родственные. Сколько бы снега ни выпало, ледяная корка не заставит себя ждать. Отчасти даже не водители, а сами дорожники при помощи соли, щеток и ножей так отполируют поверхность дорог, что лучшим средством передвижения станут коньки.

Тем не менее водительское братство приморской столицы уповает на свою счастливую звезду, имея в козырях передний и полный приводы, шипы и цепи - о том, с какой долей успеха, говорят сводки ДТП из ГАИ, а также отчеты травмпунктов и моргов.

Ровно четыре года назад в Приморье гостил директор Школы высшего водительского мастерства Эрнест ЦИГАНКОВ. Обладатель разнокалиберных академических титулов, автор многочисленных трудов по правилам вождения в любых ситуациях и лучший друг российских спецслужб как бы между делом дал несколько уроков экстремального вождения. На беду тот февраль оказался хоть и холодным, но бесснежным, поэтому уроки пришлось давать на льду озера "Юность". Все, кто принимал участие в эксперименте, а это были многоопытные водители администрации края, были в восторге, а свидетели "урока" признавались, что их понятия о ледовом вождении были до этого в зачаточном состоянии. Причем некоторые "финты" стали для всех просто откровением. Да простит нас заочно Эрнест Сергеевич, но мы приведем несколько правил из его трудов, которые если не обезопасят наших автолюбителей, то хоть помогут сориентироваться в сложной дорожно-ледовой обстановке. Нас извиняет и то, что его Школа далеко, да и обучение там стоит о-го-го сколько!

Поскольку переднеприводных автомобилей на наших дорогах большинство, то на них заострим свое внимание.

Сегодня каждый выпускник автошколы, если он, конечно, не купил права, знает преимущества переднего привода. Здесь лучшая курсовая устойчивость, двигатель и трансмиссия выступают в роли естественного утяжелителя передней части автомобиля, что улучшает сцепку колес с дорогой, при движении на скользких участках у водителя больше возможностей поворотом колес найти "зацеп" и т.д.

Но это в идеале. Что делать в случае полного неповиновения переднего привода? В автошколе учили, что в случае заноса переднеприводного авто руль поворачивается в сторону заноса. А что делать, если по голому льду понесло, как это было давеча на "Тополиной аллее" с "Тойотой Короной"? Беднягу не спасла ни резина, не маленькая скорость. Если бы не сугроб, кто знает, каким "препятствием" все бы закончилось? Как советует Школа Эрнеста Циганкова, в таких случаях не стоит выкручивать руль и уж ни в коем разе не сбрасывать газ и не "бить" по тормозам! Это лишь приведет к ухудшению ситуации. Если снос "передка" уже начался, то выправить ситуацию поможет... занос задней оси. В зависимости от скорости способы вызвать такой "занос" могут быть различными. На небольшой скорости достаточно на секунду заблокировать задние колеса мягким и осторожным торможением. Не лишним в этом случае будет слегка "поддернуть" ручник. Педаль акселератора в этот момент не ослаблять, а лучше даже слегка притопить.

Вот и получается, что основным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, в ту сторону, куда автомобиль должен ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Но это на невысоких скоростях. При скорости 40-50 км/час возвращаемся к "школьным" знаниям. Кратковременный поворот руля в сторону начинающегося заноса поможет удержать автомобиль в заданном направлении.

Кардинальные изменения в "управляемом" скольжении начинаются при высоких скоростях.

Многим автолюбителям не раз приходилось убеждаться, насколько передний привод сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. Что сделает водитель, входящий в обледенелый поворот? Правильно, разум подсказывает, что нужно сбрасывать газ, но машина не готова к реакции автомобиля на эту конвульсию. И если сразу после сброса не прибавить оборотов, место в кювете или, того хуже, под колесами встречной машины обеспечено. Как рекомендует учебник, кратковременный сброс газа "переставит" машину на дороге, и останется только поднажать и "вытянуть" машину в поворот.

Здесь, как признаются асы вождения, самое сложное - побороть психологию "кролика". Ведь очень трудно решиться на подвиг, когда машину несет на большой скорости, а вместо тормозов надо жать педаль акселератора. Поэтому спасительная формула звучит примерно так: резкий сброс газа - снос задней оси - поворот руля в сторону начинающегося заноса - прибавление газа.

К этой теории неплохо бы приложить и практические навыки. Естественно, вдали от оживленных магистралей. Кстати, место проведения ледовых трековых автогонок на Океанской среди недели пустует. Накатанных трасс там немало. Было бы желание - и уже через день можно чувствовать себя автогонщиком. Поверьте, коллеги-автолюбители в экстремальной ситуации по достоинству оценят навыки ледового скольжения на дорогах Владивостока.