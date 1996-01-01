Самые "громкие" автокатастрофы 2006 года

Наконец-то закончились праздники, и теперь, придя в себя, можно подвести итоги по 2006 году. В том числе и итоги по происшествиям. Мы отобрали самые громкие, нелепые, курьезные и, наоборот, кровавые случаи из новостной ленты прошлого года. Веселенький выдался год, ничего не скажешь.

В прошлом году в России произошло около 230 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Каждое четвертое ДТП связано с неправильным выбором скорости движения, каждое пятое - с выездом на полосу встречного движения и несоблюдением очередности проезда автомобилей на перекрестке. Правительство РФ признало ситуацию критической. В марте 2006 г. МВД России приняло решение о запуске федеральной программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг." и уже приступило к ее реализации. Особую обеспокоенность у Госавтоинспекции вызывает качество подготовки начинающих водителей. Статистика показывает, что аварийность среди начинающих водителей растет.

Нарушают и, как следствие, попадают в ДТП все - и стар, и млад, и богатые, и бедные. Причем аварии сильных мира сего получают особый резонанс. Особое же внимание было приковано в этом году к судебному процессу по ДТП 2005 года - делу Олега Щербинского. Губернатор Алтайского края М. Евдокимов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Барнаул - Бийск 7 августа 2005 г. Авария произошла в тот момент, когда губернаторский Mercedes пытался обогнать автомобиль Toyota Marino. В результате Mercedes, уходя налево, на высокой скорости коснулся Toyota, вылетел в кювет и врезался в дерево. 3 февраля суд Зонального района Алтайского края приговорил О. Щербинского к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В марте в кассации Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор.

В другом случае на Алтае уже чиновник пошел под суд из-за ДТП. Уголовное дело было возбуждено в отношении заместителя министра строительства правительства Республики Алтай Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле двух 11-летних мальчиков, один из которых скончался на месте ДТП. Дело открыто районной прокуратурой по части 2 статьи 264 УК - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в прокуратуре Алтая.

Самой же гламурной аварией прошлого года надо признать ДТП в Ницце в ноябре 2006 года, в котором пострадал депутат Государственной думы и миллиардер Сулейман Керимов. Его Ferrari Enzo черного цвета по неизвестной причине съехал с Английской набережной (Promenade des Anglais) в Ницце, врезался в дерево и загорелся. Местные жители рассказывали, что шоссе, по которому ехал российский бизнесмен, имеет большое количество опасных поворотов. На этом участке дороги скорость ограничена до 50 км/ч. Российский олигарх проходил трассу под 200 км/ч.

Знаменитый ведущий британской программы Top Gear 36-летний Ричард Хаммонд разбился (к счастью, не насмерть) на скорости в 480 км/ч, управляя реактивным драгстером во время съемок очередной программы. Аналитики даже опасались, что столь серьезное ДТП может привести к тому, что британский парламент выступит с резкой критикой телепередачи Top Gear и потребует ее закрытия.

В России же основной проблемой остается пьянство за рулем. В 2006 году задержано более 1 млн водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее и в номинации "Самый пьяный водитель" в абсолютной категории русских снова обошли. В Литве был задержан пьяный водитель, уровень алкоголя в крови которого превышал 7 промилле. 41-летний Видмантас Сунгайла управлял грузовиком и был остановлен полицейскими на шоссе в 100 км от Вильнюса. Уровень алкоголя в его крови составлял 7,27 промилле, что в 18 раз превышает максимально допустимый в стране уровень для водителей (0,4 промилле). Этот человек уже давно должен был бы лежать мертвым, однако он в это время управлял грузовиком. Большинство медэкспертов сходятся во мнении, что 3,5 промилле (то есть содержание алкоголя в размере 3,5 г/литр крови человека) является смертельной дозой для подавляющего большинства людей. Сам В. Сунгайла заявил полиции, что до задержания пил сутки напролет, а утром решил освежиться бокалом пива. На водителя был наложен штраф в размере 3000 литов (870 евро), он также был лишен права управления транспортным средством на три года.

Автомобильная Россия по-прежнему берет свое количеством, оставаясь в числе лидеров по числу дорожно-транспортных происшествий.