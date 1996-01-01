Штрафы должны быть адекватны нарушениям

В ближайшее время Госдума намерена принять поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказания за нарушение правил дорожного движения, а также Закон "О дорожном движении". О грядущих переменах в жизни автовладельцев корреспонденту РБК daily Рустему Фаляхову рассказал бывший начальник Главного управления ГАИ МВД РФ, генерал-лейтенант в отставке, а ныне сенатор Владимир Федоров, возглавивший по поручению президиума генсовета "Единой России" рабочую группу по подготовке законопроекта.

- Зачем, собственно, нужен специальный закон, посвященный ПДД? Разве недостаточно Административного кодекса?

- Это разные вещи. КоАП - это уложение о наказаниях, а закон должен, по нашему мнению, ликвидировать существующую до сих пор законодательную пустоту в сфере дорожного движения. Он будет стержневым в системе законодательства о дорожном движении и призван закрепить права водителя - гражданина России. В законе будут объединены правила, которые сейчас разбросаны по нормативным документам разного калибра. Наша задача - все ограничения, которые накладываются на граждан - участников дорожного движения, возвести в ранг закона в соответствии с Конституцией.

- Единороссы выступили с инициативой внести 15 поправок в КоАП, чем изрядно напугали автомобильное сообщество. Как вы относитесь к предлагаемой идее увеличить штрафы за нарушение ПДД?

- Я всегда был и остаюсь поборником того, что штрафы за нарушение ПДД должны быть адекватны тяжести нарушения. А сейчас этого у нас нет. Между прочим, ни в одной стране мира дорожное законодательство не либерализуется, наоборот, только ужесточается. Недавно был в Австрии, там максимальный штраф за нарушение ПДД 2,5 тыс. евро. Мною внесена законодательная инициатива об увеличении минимального размера штрафа в четыре раза.

- Но эксперты в один голос утверждают, что усилением штрафов и вообще закручиванием гаек проблему не решить!

- Давайте посмотрим данные по России за 1991 г.: 37 тыс. погибших, 1997 г. - 27 тыс. Есть разница? Имейте в виду, что в 91-м году было 13 млн автомобилей, а в 97-м - уже 22 млн. За счет чего тогда удалось снизить смертность? Только за счет административного давления. Действовала система увеличения ответственности за повторные нарушения. Так называемая балльная система. Набрал 15 баллов, и тебя лишили прав. В мою бытность начальником ГАИ в год составлялось 40-50 млн протоколов. Штрафы взыскивались с 98% нарушителей. В 1997-м балльную систему отменили, затем в 2000 г. приняли либеральный Административный кодекс. И с тех пор статистика аварийности и смертности на дорогах неуклонно идет вверх! Сейчас на наших дорогах 31 млн авто, а смертность в 2006 г. составила 32,7 тыс. человек.

- Но балльная система - это двойное наказание.

- Не согласен! И в нынешнем кодексе обстоятельством, отягчающим административную ответственность, признается его повторное совершение. Дума отменила балльную накопительную систему, а после этого еще с десяток стран ввели ее у себя. Вот и вы, журналисты, ее оплевали, но ответственность за правонарушения, совершенные повторно, все равно нужна.

- Как предлагаете наказывать?

- Предположим, пьяный за рулем. На первый раз - большой штраф. Повторно попался за это же - штраф и лишение прав. Неоднократная езда "под газом" - непременно лишение прав. Отягчающим вину обстоятельством нужно признать также степень концентрации алкоголя в крови. Допустимая норма - менее 0,3 промилле. Это примерно бокал сухого вина. Такую градацию можно вводить и по другим нарушениям: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора. Сейчас штраф за такое серьезное нарушение, как проезд на красный свет, выглядит просто смешным (действующая редакция КоАП за это нарушение предписывает штраф 1 МРОТ. - РБК daily). В результате гибнут люди. Самого трудоспособного возраста. Накладно же для страны.

- А автолюбителей больше беспокоит другое - рост взяточничества со стороны гаишников.

- Дорожно-патрульную службу надо сделать исключительно офицерской и значительно увеличить оплату труда всем сотрудникам милиции. Затем нужно серьезно сократить количество стационарных постов. Сегодня дорожно-патрульная служба начала перерождаться в дорожно-постовую. Каждый пост требует отвлечения от патрулирования минимум 12 человек, да еще с них отцы-командиры требуют выполнения "плана по нарушителям". Третья мера - уменьшить возможность личного общения между водителем и инспектором ДПС за счет внедрения технических новинок. Фиксировать факт нарушения правил должна видеоаппаратура, а владельцу машины по почте должна приходить квитанция с фотосвидетельством. Кроме того, нужно упростить процедуру оформления самого нарушения. Сейчас инспекторы нередко имеют навар из-за того, что водителям жалко терять полчаса на оформление нарушения. Если же это время сократить до пары минут, водители предпочтут заплатить официальный штраф, а инспектору станет невыгодно останавливать всех подряд по мелким поводам. Полиция во Франции вообще выведена из системы принятия решений, у них бездушный автомат принимает решение о штрафе. А в законе написано, на сколько евро ты "налетел", - вот и все! И за счет этого французы снизили число погибших за год в два раза.