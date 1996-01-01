Водителей-новичков разделят на любителей и профессионалов

"Если к вновь получающим водительские права автомобилистам будет подход по разделению на любительские и профессиональные права - это очень хорошо. Я считаю, что категория "В" просто автомобилиста - это одни требования, а категория "В" для такси - это совершенно другие требования к профессионализму водителя. Но чиновники все-таки не понимают одного: любое дело нужно начинать с себя, ведь рыба гниет с головы", - прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM инициативу департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД руководитель приморской "Свободы выбора" Владимир Литвинов.

В интервью "Российской газете" начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Виктор Кирьянов заявил: "Новая система обучения водителей предполагает, что кандидаты в водители будут обучаться по разным методикам. Тот, кому хочется самому ездить и семью возить, пройдет курс по одной программе, любительской. Тот, кто собирается потом работать за рулем, - по другой программе. Соответственно, и права они получат разные, и сроки обучения у них будут разные, и часы наката. А также требования на экзаменах другие".