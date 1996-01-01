Во Владивостоке каждые три дня - труп

Советский район Владивостока - самый "смертоносный" район столицы Приморья. Такой вывод сделали аналитики ГИБДД города Владивостока, подведя черту под анализом ДТП в 2006 г. В прошлом году Гострасса, распластавшаяся по этому району, преподнесла 511 пострадавших.

Этой печальной статистикой с "ПР" поделился зам. начальника отдела ГИБДД Владивостока, подполковник милиции Александр Филипенко.

Как на войне

Причем количество ДТП со смертельным исходом на этой "убийственной" территории растет с каждым годом. Так, в 2005 г. Советский район дал 70 трупов из 125 погибших на дорогах города, а в 2006 г. это соотношение было уже 59 на 120! Только Гострасса дала 50% погибших. Люди гибнут в основном из-за несоблюдения водителями-лихачами скоростного режима.

- Представьте, несутся навстречу две машины, 100 км в час с одной стороны и 100 км в час - с другой, а в динамике при лобовом столкновении получается 200 км/ч. Попробуйте, разгонитесь с такой скоростью и ударьтесь об стенку! Вот вам и тяжесть последствий, - рассуждает Александр Витальевич.

Как известно, основным показателем деятельности ГИБДД является аварийность на дорогах, а главная задача этой госструктуры - защита законных прав и интересов участников дорожного движения, а не взимание штрафов за превышение скорости или за иные нарушения правил дорожного движения, как полагают некоторые водители. Исходя из этого, итоги минувшего года для ГИБДД города Владивостока не радостны. Так, в 2006 г. на дорогах столицы Приморья произошло 1358 ДТП, а за аналогичный период прошлого года (АППГ) - 1255. Почувствовали разницу? Пошли дальше. В 2006 г. на дорогах столицы Приморья было ранено 1606 человек, за АППГ 2005 г. - 1542. Рост травматизма на лицо.

- Погибшим цифра меньше: 120 человек - в 2006 г. и 125 - в предыдущем. То есть минус 4%. Если вдуматься в эти цифры, тот каждые три дня во Владивостоке погибает здоровый, полноценный человек. И не надо никакой войны и никаких боевых действий. Каждый год на дорогах РФ погибает порядка 35 тыс. человек! - говорит подполковник Филипенко.

Наши дороги - не автобан

Основная масса травматизма, до 50%, - это наезды на пешеходов, а не пресловутый "правый" руль, как утверждают некоторые "знатоки" из МВД и политики, лоббирующие так называемый "отечественный автопром", который давно уже в руках частного капитала. Что же касается травматизма пешеходов, то здесь, по данным ГИБДД Владивостока, на 50% вина водителей, на 50% - пешеходов. Легкомысленное отношение граждан к собственной жизни вызывает удивление. Очень часты наезды на пешеходов на площади Баляева, на остановке "Поликлиника", на площади Луговой, на Постышева, где есть воздушные или подземные пешеходные переходы. Граждане, пересекают проезжую часть дороги, надеясь на "авось", и попадают под колеса.

По мнению, подполковника Александра Филипенко, в целях пропаганды безопасности движения на дорогах надо по ТВ в полном объеме показывать негативные последствия ДТП, которые видят инспектора ДПС.

- В октябре прошлого года был наезд на женщину на станции Садгород. Мозги разбросаны по дороге, вскрыта черепная коробка. Может, есть смысл это показать? Чтобы не только пешеходы, но и водители задумались, что нельзя превышать скоростной режим. Да, машины сейчас хорошие, быстро ездят, но у нас не автобан! И нет никакого "пешеходника" на Садгороде. Да, можно понять граждан, проводивших акцию с требованием построить на этом месте воздушный пешеходный переход. Но перекрывать проезжую часть не правильно. Законопослушные участники движения не виноваты, что кто-то не там перебегает дорогу. Администрация города, кстати, пообещала в 2007 г. построить на этом месте виадук. Мы же поставили наряд на Садгороде. Но в темное время суток там и наряду стоять опасно. Случалось, наши инспектора погибали на Гострассе во время несения службы. Три года назад нетрезвый водитель на проспекте 100 лет Владивостоку ночью наехал на инспекторов. Я выезжал на место происшествия. Парень был невменяемый. Ну, о чем здесь можно говорить? - разводит руками подполковник.