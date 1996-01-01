Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке каждые три дня - труп
Советский район Владивостока - самый "смертоносный" район столицы Приморья. Такой вывод сделали аналитики ГИБДД города Владивостока, подведя черту под анализом ДТП в 2006 г. В прошлом году Гострасса, распластавшаяся по этому району, преподнесла 511 пострадавших.
Этой печальной статистикой с "ПР" поделился зам. начальника отдела ГИБДД Владивостока, подполковник милиции Александр Филипенко.
Как на войне
Причем количество ДТП со смертельным исходом на этой "убийственной" территории растет с каждым годом. Так, в 2005 г. Советский район дал 70 трупов из 125 погибших на дорогах города, а в 2006 г. это соотношение было уже 59 на 120! Только Гострасса дала 50% погибших. Люди гибнут в основном из-за несоблюдения водителями-лихачами скоростного режима.
- Представьте, несутся навстречу две машины, 100 км в час с одной стороны и 100 км в час - с другой, а в динамике при лобовом столкновении получается 200 км/ч. Попробуйте, разгонитесь с такой скоростью и ударьтесь об стенку! Вот вам и тяжесть последствий, - рассуждает Александр Витальевич.
Как известно, основным показателем деятельности ГИБДД является аварийность на дорогах, а главная задача этой госструктуры - защита законных прав и интересов участников дорожного движения, а не взимание штрафов за превышение скорости или за иные нарушения правил дорожного движения, как полагают некоторые водители. Исходя из этого, итоги минувшего года для ГИБДД города Владивостока не радостны. Так, в 2006 г. на дорогах столицы Приморья произошло 1358 ДТП, а за аналогичный период прошлого года (АППГ) - 1255. Почувствовали разницу? Пошли дальше. В 2006 г. на дорогах столицы Приморья было ранено 1606 человек, за АППГ 2005 г. - 1542. Рост травматизма на лицо.
- Погибшим цифра меньше: 120 человек - в 2006 г. и 125 - в предыдущем. То есть минус 4%. Если вдуматься в эти цифры, тот каждые три дня во Владивостоке погибает здоровый, полноценный человек. И не надо никакой войны и никаких боевых действий. Каждый год на дорогах РФ погибает порядка 35 тыс. человек! - говорит подполковник Филипенко.
Наши дороги - не автобан
Основная масса травматизма, до 50%, - это наезды на пешеходов, а не пресловутый "правый" руль, как утверждают некоторые "знатоки" из МВД и политики, лоббирующие так называемый "отечественный автопром", который давно уже в руках частного капитала. Что же касается травматизма пешеходов, то здесь, по данным ГИБДД Владивостока, на 50% вина водителей, на 50% - пешеходов. Легкомысленное отношение граждан к собственной жизни вызывает удивление. Очень часты наезды на пешеходов на площади Баляева, на остановке "Поликлиника", на площади Луговой, на Постышева, где есть воздушные или подземные пешеходные переходы. Граждане, пересекают проезжую часть дороги, надеясь на "авось", и попадают под колеса.
По мнению, подполковника Александра Филипенко, в целях пропаганды безопасности движения на дорогах надо по ТВ в полном объеме показывать негативные последствия ДТП, которые видят инспектора ДПС.
- В октябре прошлого года был наезд на женщину на станции Садгород. Мозги разбросаны по дороге, вскрыта черепная коробка. Может, есть смысл это показать? Чтобы не только пешеходы, но и водители задумались, что нельзя превышать скоростной режим. Да, машины сейчас хорошие, быстро ездят, но у нас не автобан! И нет никакого "пешеходника" на Садгороде. Да, можно понять граждан, проводивших акцию с требованием построить на этом месте воздушный пешеходный переход. Но перекрывать проезжую часть не правильно. Законопослушные участники движения не виноваты, что кто-то не там перебегает дорогу. Администрация города, кстати, пообещала в 2007 г. построить на этом месте виадук. Мы же поставили наряд на Садгороде. Но в темное время суток там и наряду стоять опасно. Случалось, наши инспектора погибали на Гострассе во время несения службы. Три года назад нетрезвый водитель на проспекте 100 лет Владивостоку ночью наехал на инспекторов. Я выезжал на место происшествия. Парень был невменяемый. Ну, о чем здесь можно говорить? - разводит руками подполковник.
ДосьеКаждый день во Владивостоке происходит 5-8 учетных происшествий и около 50 не учетных. В снег или в гололед количество ДТП увеличивается до 100. Один инспектор за смену должен оформить пять ДТП, а в смене на выезде работают не более пяти инспекторов. То есть инспектора ДПС работают с 3-4-кратной нагрузкой. Закон об ОСАГО "увеличил" ежесуточное количество регистрируемых ДТП с материальным ущербом в 3-4 раза. Если раньше фиксировалось не более 15 подобных ДТП в сутки, то с введением ОСАГО, по вполне понятным причинам, в день регистрируется 45-50 "материальных" ДТП.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Кто "слил" всех министров Путину?
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов