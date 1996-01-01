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Водителям не дали расслабиться
Накануне новогодних праздников, когда добреет даже самая злая мачеха, власти не переставали пугать автолюбителей. В прошлом году самой любимой страшилкой законодательной и исполнительной властей были обещания перекроить административный кодекс. В первую очередь часть, отвечающую за ответственность граждан, нарушивших ПДД.
Подчас называлась дата вступления поправок в силу, а сами "изменения" штрафной сетки вовсю гуляли в Интернете. При этом официальные источники вразумительную информацию относительно того или иного изменения давать не спешили, что наводило на мысль "не блеф ли все это?", а в головы автолюбителей вносилась сумятица. Старая как мир мораль: отсутствие информации порождает панику. Так чего стоит ждать и бояться автовладельцам в наступившем году и какие козни строят власти?
Спешим успокоить автовладельцев: с 1 января наступившего года штрафы не изменились и остались на прежнем уровне. Хотя руководство ГАИ Приморского края склонно думать, что изменения все-таки будут, но, вероятно, сами штрафы увеличены не будут, их просто привяжут к действующему минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Сегодня минималка - 800 руб., вот и платить за нарушения правил остановки/стоянки будем не 50, как сегодня, а 400 руб. Если учесть, что в этом году ожидается очередное повышение МРОТ до 1000 руб., то остановка "под знак" потянет на 500 целковых. Приблизительная дата изменений - 1 июля этого года.
Не совсем понятна ситуация с введением балльной системы наказаний. У Департамента безопасности дорожного движения и российских законодателей на этот вопрос разные взгляды. Как считают депутаты, уж больно зависимы будут автомобилисты от человеческого фактора, то есть от сотрудника ГАИ, а это уже попахивает нарушением прав человека. В то же время в департаменте считают, что именно баллы, а с ними угроза изъятия прав и пересдача экзамена на знание ПДД оздоровят ситуацию на наших дорогах. По некоторым данным, вопрос повышения штрафов и возврат к балльной системе будет рассматриваться Госдуме уже на ближайших заседаниях. Кстати, в числе рьяных сторонников реанимации "компостеров" выступает руководство Приморской Госавтоинспекции.
Гораздо реже в прошлом году шли разговоры о новой форме водительского удостоверения, введение новых категорий и подкатегорий, появлении более цивилизованной формы самой корочки, а также изменениях в системе обучения молодых водителей. По поводу последнего собиралась уйма конференций, на-гора выдавались резолюции, своими предложениями просили поделиться МВД, Минобразования и Минздрав. Окажись директора автошкол понастойчивее, и вопрос о том, какая автошкола нам нужна, можно было бы выносить на общенациональный референдум.
Пока директора автошкол раздумывали, как им выживать в рыночных условиях с день ото дня дорожающей арендой помещений и земли под автодромами, МВД не сидело сложа руки. В прошлом году в ДОБДД были разработаны водительские удостоверения, которые включили в себя 12 категорий и подкатегорий. Напрасны ли были труды федеральных гаишников, будет видно в этом году, но пока министр Рашид Нургалиев соответствующий приказ не подписал, а следовательно, 12 категорий пока не больше чем ведомственные разговоры. Что, кстати, и подтвердили в РЭО ГИБДД г. Владивостока. Если новые права и появятся, то "выдаваться они будут по мере появления новых автомобилистов после сдачи квалификационного экзамена. Кампании по замене удостоверений не будет, а полностью переход на новый вид может растянуться на годы".
Другой момент, правда, не сильно афишируемый, - появление в водительских документах особой пометки, дающей право на управление автоматической или механической трансмиссией. Не исключено, что уже к лету эта пометка получит статус официальной, но, как говорят сами гаишники, дело за "премьерской" галочкой.
И последняя страшилка из области наказаний за нарушение закона об исполнительном производстве. Это административная ответственность в виде ареста до 15 суток за неуплату штрафов. Многие автолюбители помнят душераздирающие сетования ряда депутатов всех уровней о плохой наполняемости местных бюджетов. Удвоение штрафа за месяц неоплаты своей "позитивной" роли не сыграло, а вот возможные двухнедельные "каникулы" даже самых отъявленных нарушителей могут привести в чувство.
Пока эта идея дальше разговоров не пошла. Разумные головы в МВД посчитали и пришли в тихий ужас - сажать придется едва ли не каждого второго автолюбителя! Кто работать будет? К тому же в большинстве городов от приемников-распределителей не осталось и следа, как, например, во Владивостоке. Если все же законодатели додавят гаишников, ярых противников этой поправки, то куда будут девать так называемых "административно арестованных"? Вот и получается, что иногда разруха может сыграть свою положительную роль...
Идея с арестом неплательщиков возникла в 2006 году. Однако у ГАИ и у судебных приставов нет ни времени, ни желания бегать за водителями, забывшими оплатить 50 рублей "парковочного" штрафа, чтобы посадить их на 15 суток. Но в 2007 году появится новая страшилка для автолюбителей: Федеральная служба судебных приставов в январе начала операцию по выявлению должников. Приставы дежурят на стационарных постах вместе с сотрудниками ДПС и, проверяя водителей по единой информационной системе, которая начала работать летом 2006 года, отбирают у виновных... колеса. Если за вами числится штраф, который вы не заплатили, приставы снимут ваши колеса (магнитолу, аккумулятор - все, что снимается) и пустят их с молотка.
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