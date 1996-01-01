Банкиры сотрудничают с гаишниками

Во Владивостоке приставы, в Уссурийске банкиры озаботились восстановлением бюджетной справедливости в деле оплаты административных штрафов приморскими автовладельцами. Только в отличие от суровых приставов, банкиры делают это изящнее.

Как рассказали в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа, местный отел ОГИБДД и ОАО АКБ "Приморье" провели совместную акцию. Теперь жители Уссурийска прямо в банке получили возможность проверить информацию о своей задолженности и долгах близких по административным штрафам, наложенным сотрудниками ОГИБДД г. Уссурийска. Тем самым автолюбители без лишней нервотрепки и прессинга со стороны службы судебных приставов смогли внести необходимую сумму.

Подобная форма совместной работы банкиров, ГАИ и клиентов, как уверяют в пресс-службе УГО, уже получила популярность. Иначе, получив информацию об акции, некоторые водители целенаправленно не приезжали бы для уточнения информации и оплаты "заработанных" ранее штрафов.

Как сообщили в отделе ГИБДД г. Уссурийска, в общей сложности 81 человек предоставил 101 неоплаченную ранее квитанцию на общую сумму 7 тыс. 400 руб. Как заметили в ОГИБДД г. Уссурийска, подобная форма работы оказалась удачной, и проведение подобных мероприятий планируется и в дальнейшем.