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Дисциплины нет - есть ДТП!
Почти 9 тысяч приморцев приняли участие в социологическом опросе в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2007 гг".
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Приморскому краю, в анкетировании приняли участие сотрудники различных крупных и мелких организаций. Более половины опрашиваемых - 55% - единогласно сошлись во мнении, что причиной возникновения ДТП на дорогах Приморья является низкая дисциплина водителей. Второй по значимости причиной является недисциплинированность пешеходов - с этим согласились 32% опрошенных. Остальные респонденты называли иные причины, влияющие на возникновение ДТП, такие как большое количество транспортных средств, погодные условия, загруженность дорог и т.д.
Кроме того, подавляющее большинство опрашиваемых - 83,5% - без особых размышлений дали положительный ответ на вопрос "Считаете ли вы необходимым ввести в законодательство Российской Федерации уголовную ответственность за оставление водителем места ДТП, в котором погибли или были травмированы люди?", 11% опрашиваемых затруднились ответить на этот вопрос, а вот оставшиеся 5,5% решили, что уголовная ответственность здесь ни к чему.
Также выяснилось, что 62,5% опрошенных не поддерживают предложение разрешить допуск к управлению автомобилями граждан, достигших 16-летнего возраста (в настоящее время - с 18 лет). Поддерживают данное предложение при условии введения определенных ограничений, таких, как управление только в присутствии взрослого, запрет на управление в ночное время, на скоростных участках, иных условиях - 18,3% респондентов. 14,6% опрошенных готовы без опаски вверить свою жизнь в руки несовершеннолетнего водителя.
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