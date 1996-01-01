В Хабаровске арестовывают водителей за неуплату штрафов

Неуютно стали чувствовать себя на дорогах хабаровские автолюбители, задолжавшие казне в виде штрафов, наложенных за нарушение правил дорожного движения, большие суммы.

Специализированные поисковые группы, созданные руководством местной ГАИ для выявления злостных должников, при проверке автомашин с помощью компьютерной системы "Амур-1" быстро устанавливают нарушителей, а затем в дело вступают мировые суды.

Как сообщили информагентству "Восток-Медиа" в пресс-службе УВД Хабаровского края, по базе данных спецгруппе оперативно выдается количество нарушений и сумма штрафов, неуплаченных водителем в положенное время. Инспекторы доставляют его к мировому судье, который и выносит наказание в виде двойного штрафа или административного ареста, что предусмотрено Административным кодексом Российской Федерации.