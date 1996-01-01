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"Зеленому углу" не до отдыха
На владивостокском авторынке "Зеленый угол" - цитадели автомобильной торговли Дальнего Востока, рождественские каникулы были скоротечны. Уже 3 января дилеры ввернулись на свои рабочие места. И как они сами признаются, клиенты по достоинству оценили такую жертву: не в пример предновогодним торгам активность покупателей была на высоте. Даже непростые погодные условия на Рождество не отпугнули покупателей.
О высокой рыночной активности говорит хотя бы тот факт, что примерно четверть всех машин, выставленных сегодня на "Углу", заняла свои места совсем недавно. На них незаметны следы снега недельной давности.
Если перед праздниками потенциальные покупатели интересовались по большей части недорогими или, как их еще называют, "подарочными" моделями в ценовом диапазоне $5,5-6,5 тыс., то сегодня наблюдается активный спрос на все виды японской автомобильной техники без исключения.
Свое позитивное слово сказали мини-каталоги. Известно, что при их составлении, кроме всего прочего, учитывается аукционная статистика. Со сменой года некоторые модели в самой Японии немного подешевели, что бумерангом отразилось на ценах во Владивостоке. Особенно это коснулось так называемых "проходных" автомобилей, выпущенных семь лет назад. Пока ценники еще не переписаны, но, по словам дилеров, это дело самого ближайшего будущего, когда на приморскую землю ступят колеса свежих "семилеток".
Однако в качестве альтернативы этому рыночному позитиву, невозможно пройти мимо информации, которая вряд ли порадует конторы, работающие напрямую с японскими аукционами. Как нам пояснил на условиях анонимности один дилер, среди японцев, кормящихся в околоаукционных кругах, зреет недовольство российскими "хищниками". Так они называют покупателей, которые будут жать кнопку до упора, пока не купят ту или иную машину, тем самым задирая цену за грань технического и финансового смысла. "Им не объяснить, что такую же модель, этого же года, комплектации и цвета они могут купить завтра за меньшие деньги!", - недоумевают японцы.
Японцев понять можно. Нажимая кнопку, нашему покупателю до лампочки, что сами жители Страны восходящего солнца не чужды своего же "секонд-хэнда" и покупают подержанные машины не меньше нашего. А тут понимаешь, сибирские дикари играют на повышение родного автохлама! Если планы по монополизации торговли через аукционы все же воплотятся в жизнь, то ничего страшного не произойдет. Во всяком случае, такого разгула и разброса цен не будет, считают дилеры "Угла". Каждый из них будет иметь своего японского представителя, что позволит выстроить свою маленькую "вертикаль".
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