Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада, обрушившегося на краевой центр в субботу, 6 января. Работы по уборке снега и наледи, по утверждению пресс-службы города, идут круглосуточно. Однако автомобилисты пока этого не почувствовали...

Как вы думаете, почему снегоуборочная техника не убирает снег и колотый лед с дорог, а сгребает его к тротуарам и парковочным местам, образуя снежные и ледяные горы, перекрывая тем самым выезд автомобилей и пешеходные переходы? Да потому что убирать снег невыгодно. Как пояснили специалисты: если бы у нас снег выпадал каждую неделю, то любая частная компания могла бы закупить снегоуборочную технику, дать объявление: "Вывозим снег за умеренную плату" и весьма прибыльно работать с октября по март. Но поскольку у нас снегопад бывает два-три раза за зиму, проще дождаться, пока сугробы сами растают.