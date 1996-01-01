Собачий год автомобилиста

2006 год для многих приморских автомобилистов останется в памяти как год дальнейшей эскалации напряженности между федеральным центром и Дальневосточным регионом. В последние месяцы информационное пространство страны сотрясали скандалы, связанные с попытками правительственных чиновников запретить правый руль. Массовые выступления автовладельцев вроде бы заставили инициаторов запрета пойти на попятную, но на самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Проблема правого руля возникла еще в 1993 году. Именно тогда правительство Виктора Черномырдина осуществило первую попытку запретить ввоз и эксплуатацию праворульных машин, мотивируя свое решение заботой о безопасности на российских дорогах. Тогда, так же как и сейчас, забастовками и акциями протеста приморцы вынудили правительство на время отказаться от подобных планов. Вместо административных мер правительство применило экономические рычаги и попыталось решить вопрос путем повышения пошлин на автоимпорт.

Впервые таможенная пошлина для юридических лиц на импорт автомобилей в размере 15% таможенной стоимости была введена 1 июля 1992 г. Как гласил текст постановления, "в целях увеличения доходов государственного бюджета от внешнеэкономической деятельности и стимулирования развития отечественного производства продукции с высокой степенью обработки". С 1 апреля 1993 г. ставка пошлины выросла до 25%. Через год ставки снова увеличились: до 30-46% в зависимости от возраста и объема двигателя автомобиля.

Однако объемы автоимпорта совсем не падали, а наоборот, росли. Если в 1995 году через таможни ДВТУ прошло около ста тысяч иномарок, то спустя пять лет - в три раза больше. В таком наплыве решающую роль сыграли два фактора: географическое положение Приморья, его удаленность от европейской России, близость к азиатским индустриальным странам и чрезвычайно выгодное соотношение цена/качество японских автомобилей.

Потеряв сначала дальневосточный, а затем и часть сибирского рынка, владельцы отечественных автозаводов и примкнувшие к ним сборщики новых иномарок ощутили реальную угрозу, которую таит в себе правый руль. Продавать новую "Калину" по цене подержанной Honda Accord можно, но только до тех пор, пока потребитель не почувствует разницу. Поток "праворулек", прорвавшийся за Уральский хребет, заставил российских автомагнатов перейти в контратаку. В ноябре 2006 г. вновь поднялся вопрос о запрете правого руля.

В сложившейся ситуации действия автолобби являются естественной защитной реакцией рынка европейской России. И уже совсем неважно, кто стоит за спиной инициатора запрета депутата Федорова - АвтоВАЗ, Ford или китайцы. Правый руль превратился в мощный раздражитель для большого числа производителей, работающих в самом массовом ценовом сегменте - до $ 10 тыс. Поэтому в 2007 г. следует ожидать обострения "болезни левизны". Тем более что, перенося сроки рассмотрения вопросов по внесению изменений в документы по транспортным вопросам, чиновники объявили о том, что запрещать эксплуатацию праворульных автомобилей они не намерены, а вот насчет ввоза ничего не гарантируют.

Евро-2

Вопреки распространенному мнению, введение в 2006 году в России стандарта Евро-2 вовсе не преследовало цель поставить барьер на пути праворульных иномарок. Этот норматив принимался для улучшения изрядно запущенной экологической ситуации и был адресован прежде всего российским автопроизводителям, от которых теперь требуется делать машины, соответствующие Евро-2. Распространение действия норматива на подержанную технику состоялось по инициативе этих самых производителей, но, вопреки опять же распространенному мнению, вовсе не в целях задавить конкурентов. Хотя у нас считается, что за рубежом нигде подержанный товар не сертифицируется, в США довольно строгие правила торговли подержанными автомобилями, а поиск в Google сочетания Certified Used Cars выдает несколько тысяч ссылок. Другими словами, сертификация секонд-хэнда - вовсе не российское изобретение, что бы там ни говорили.

Улучшать экологию надо. В том числе и выпуском техники, соответствующей современному уровню. С принятием Евро-2 Россия отстала от европейских стран более чем на пятнадцать лет, и тянуть дальше было уже невозможно - продавать устаревшие русские машины за рубежом становилось все труднее. Но еще труднее - объяснить, как получилось, что в кругах российских технических экспертов, близких к правительству, сложилось устойчивое мнение об отставании японского автопрома от европейского. Наглядным примером может служить пресловутая таблица Ростехрегулирования, по которой некоторое время таможились иномарки на российской границе. В ней указано, что соответствие японских машин нормам Евро-4 наступит... в 2011 году! А как обстоят дела на самом деле?

Внутренние японские экологические стандарты зачастую превосходят европейские. Так, например, по данным Ассоциации японских автопроизводителей JAMA, нормативами JIS (Japanese Industrial Standard) в 1997 - 2003 годах допускалось наличие 4,5 г/кВтч оксида азота в выхлопе дизельных двигателей, в то время как Евро-3 допускал 5 г/кВтч. Евро-4, с 2005 года действующий в Европе, снизил планку до 3,5 г/кВтч. В Японии к тому времени уже действовал JIS, не допускавший наличия оксида азота более чем 3,3 г/кВтч, а с прошлого года вступил в силу и ныне действует новый норматив, ужесточивший требования до 2 г/кВтч.

Новые модели

Повышение ввозного "возрастного ценза" для иномарок способствует тому, что на дальневосточном рынке появляются все более свежие японские модели, в результате чего обвинения "праворулек" в экологической опасности выглядят совсем уж абсурдными. Три года назад в Приморье начали привозить гибриды Toyota Prius, а машины с аббревиатурой LEV (Low Emission Vehicle) встречаются повсеместно. Из последних новинок "Зеленого угла" можно отметить культовую модель Toyota - Mark X, которая пришла на смену ветерану Mark II. Эта машина оснащена новым V-образным шестицилиндровым бензиновым двигателем 3GR-FSE, рабочим объемом 2994 куб.см и мощностью 256 л.с. Прекрасные ходовые качества, за которые народ полюбил "маркушу", сохранились и в новой модели благодаря передней подвеске на двойных поперечных рычагах и независимой многорычажной задней.

Заметный невооруженным глазом ребрендинг "старичков" сменил имя не только легендарному "Марку". Популярная на Дальнем Востоке Toyota Corona по новому именуется теперь Allion и имеет много общего с Premio. На обоих моделях можно встретить 1,8 литровый бензиновый 1ZZ-FE, но для последней существует еще и "премия" в виде более мощного 1AZ-FSE с системой непосредственного впрыска D-4. Система разработана как раз для защиты экологии, но в российских условиях может давать сбои, так как великая держава до сих пор делает бензин скверного качества.

С похожими проблемами сталкивается и Mitsubishi GDI (Gas Direct Injection). Завезенные в октябре на "Зеленку" Pajero 2004 года весьма неохотно расходились по цене $45 тыс. именно по причине несоответствия передовых японских технологий суровым российским реалиям. Зато самые последние версии Suzuki Escudo, появившиеся в Японии в 2005 году, шли "на ура". Полное обновление модели, проведенное Suzuki Motor Company, превратило "эскудик" в сильного конкурента признанным фаворитам рынка "паркетников" Toyota RAV4 и Honda CR-V. Стильный итальянский дизайн, новая концепция автомобиля и появление в гамме двигателей наряду с проверенным двухлитровым J20A V-образного 2.7-литрового силового агрегата H27A мощностью184 л.с. позволяет предположить, что популярность этого маленького джипа не упадет, даже несмотря на отход от прославившей его рамной конструкции кузова.

Дрэг, дрифт и тюнинг

Обновление приморского автопарка не могло не сказаться на результатах спортивных состязаний, прошедших в регионе и за его пределами.

Дальневосточный автоспорт в 2006 г. запомнился очередной победой праворульных Nissan Skyline на красноярской дрэг - битве. Спор Востока и Запада, кто круче, снова разрешился в пользу Востока. Владивостокский гонщик Роман Нагервадзе стал дважды чемпионом России в гонках на 402 метра. В связи с этим запомнилось также неспортивное поведение отдельных представителей приморской автотусовки, слишком буквально воспринявших осеннюю антигрузинскую риторику федерального центра.

В 2006 г. дрэг - рейсинг после долгого перерыва вернулся в Штыково. В сентябре на аэродроме Майхэ прошли гонки. А на картодроме Змеинка прочно утвердились дрифтеры: новое модное увлечение, раскрученное фильмом "Форсаж-3", попало на благодатную приморскую почву. Соревнованиям по дрифту во Владивостоке лично оказал поддержку мэр города Владимир НИКОЛАЕВ, и мастерство наших пилотов вышло на такой уровень, которого пока, по признаниям многочисленных наблюдателей, нет нигде в России.