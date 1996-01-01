Новые права подождут

В 2007 году новых водительских удостоверений ждать не следует. Об этом корреспонденту "ПР" заявил начальник РЭО ГИБДД Владивостока Владимир Горбунов.

По словам Владимира Григорьевича, на этот счет из Москвы нет никаких распоряжений. Более того, новой формы ВУ в РЭО еще не видели. Поэтому ажиотаж, вызванный слухами о начале выдачи новых прав с 1 января, не имеет под собой никаких оснований.

С другой стороны, на днях глава Департамента безопасности дорожного движения Виктор Кирьянов в интервью одному центральному телеканалу заявил, что ВУ международного образца, где каждая водительская категория разбита на подкатегории, можно будет получить в течение пяти лет. На сегодняшний день механизм выдачи водительских документов должен утвердить министр ведомственным приказом.

А пока же у граждан голова должна болеть, как с наименьшими временными и нервными потерями обменять уже имеющиеся удостоверения. Для 250 тыс. приморцев срок их действия истекает в наступающем году. Уже сегодня в экзаменационном подразделении РЭО сотни людей пытаются обменять права. Что будет в году новом, трудно себе представить.