Завод Isuzu - скоро в России

Президент компании Isuzu Motors Ltd Иосинори Ида сообщил, что в ближайшее время планируется построить завод компании в России. Кроме того, стало известно о том, что уже в самое ближайшее время может состояться подписание договора с Минэкономразвития.

О моделях, которые будут выпускаться на новом заводе, ничего не известно, но аналитики говорят о производстве легких грузовиков, которые в последнее время пользуются популярностью.