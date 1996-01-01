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За встречку лишат прав
Верховный Суды РФ своим постановлением рекомендовал всем судам строже наказывать водителей за выезд на полосу встречного движения. В опубликованном на сайте ВС постановлении указывается, что любое "нарушение водителями требований дорожных знаков или разметки, которые повлекли выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, следует квалифицировать по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ".
До сих пор нарушителей разметки нередко наказывали по статье 12.16 КоАП, согласно которой за такое нарушение права изыматься не должны, а положено лишь "предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда". Таким образом, отныне любое нарушение разметки или указаний может стать поводом для изъятия водительских прав.
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