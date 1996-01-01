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Тойота для президента

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После того как месяц назад российское правительство устами депутата единоросса Владимира ФЕДОРОВА озвучило планы о поэтапном запрете правого руля в РФ, в Интернете родилась идея "симметричного ответа" чиновникам: на форуме сайта auto.vl.ru было высказано предложение подарить президенту ПУТИНУ праворульный автомобиль.

Акцию поддержали многие из посетителей форума, и для сбора средств был открыт специальный счет в системе Яндекс-Деньги, а также задействован известный многим автомобилистам банковский счет в Барнауле, использовавшийся для защиты от государственного прессинга на водителя Олега ЩЕРБИНСКОГО. Сбор средств сейчас проходит по всей России, и на сегодняшний день аккумулировано уже более 65 тыс. рублей.

Автомобиль для Путина сразу же стал предметом ожесточенных споров.По закону должностное лицо не имеет права принимать подарки стоимостью более 4000 рублей, так что Владимир Путин вряд ли сможет поставить праворульную "Тойоту" к себе в гараж. Однако публичность акции с подарком и резонанс в прессе способны акцентировать внимание общественности на имеющихся проблемах, связанных с планами правительства запретить эксплуатацию правого руля в России.

По мнению многих наблюдателей, наиболее заинтересованными в резонансе являются продавцы праворульных автомобилей, которые могут потерять бизнес в случае реализации правительственных задумок. Однако, как сообщают в Интернете общественные казначеи, ведущие реестр поступлений денежных средств, активность продавцов в акции PutinCar стремится к нулю. Основные взносы делают потребители японских авто. Такая позиция автодилеров уже вызвала волну возмущения покупателей, которые заявляют, что, если продавцы не подключатся к народной инициативе, отстаивать интересы своего бизнеса им придется в одиночестве.

Согласно последним данным, рассмотрение технического регламента, в котором предполагается ограничить допуск на дороги страны праворульных автомобилей, перенесено на февраль.

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