"Волга" - для охоты, Toyota - для города

Хабаровчане до сих пор покупают личные авто преимущественно на авторынках. Хотя доля тех, кто идет за автомобилем в салон, растет (по оценкам некоторых автодилеров, она уже достигла 20%). Число тех, кто берет автокредит на покупку машины, тоже увеличивается. Особенно много заемщиков среди людей обеспеченных, которые покупают авто премиум-класса. Автомобили дорожают: отечественные ненамного - на 2-3% с начала года, японские - каждый квартал на 10-15%. О том, что именно и по какой цене предлагает сегодня автомобильный рынок Хабаровска, читателям "ЗР" рассказывают сами автодилеры.

Ольга РУЛИНА, заместитель директора ООО "Атесса":

- В Хабаровске автомобили в основном продают на авторынке на ул. Монтажной. Площадь авторынка позволяет разместить на нем свыше 3000 автомобилей. Есть также несколько автостоянок по городу, где торгуют машинами. К примеру, на вместительной стоянке на проспекте 60-летия Октября (в районе ресторана "Пекин") даже машины в кредит продаются. По моему мнению, через автомобильные салоны машин реализуется намного меньше, чем на авторынках. Ведь автомобильный рынок сегодня рассчитан в основном на покупателя среднего уровня, а автосалоны продают либо новые машины, либо авто не моложе 2004 года. И цены на них, как на новые автомобили.

Особенности национального характера

Татьяна ЗУБАРЕВА, главный бухгалтер ООО "Автодеталь-ДВ":

- Наша компания реализует все модели УАЗ: легковые, грузовые, автобусы. Самая дешевая машина стоит в нашем салоне 348 тыс. руб. В кредит мы не работаем, продаем машины за наличный и безналичный расчет. Работаем как с организациями, так и с частными лицами. Среди наших покупателей есть и молодежь, и пожилые люди. Покупают для себя новые автомобили марки УАЗ больше те, кто живет в сельской местности, для хозяйственных целей. Их большой плюс - это проходимость. Кроме того, УАЗ выгоден: запчасти на них намного дешевле, более доступны.

Виктор СЕМЕНЧУК, исполнительный директор ООО "Восток-УАЗ":

- Мы реализуем УАЗики всех модификаций и всю УАЗовскую и ГАЗовскую технику, а также "Волги", "Соболи" и другие марки с Волжского автозавода. Среди наших клиентов - Министерство сельского хозяйства, Аэрогеодезия, Государственный жилищный фонд, Ростелеком, Горводоканал и физические лица. Частные покупатели предпочитают "Волги" и УАЗики для охоты. По данным нынешнего года, каждый квартал отечественные автомобили дорожают на 2-3%. Мы продаем машины в кредит через Балтийский банк и лизинговую компанию, которая напрямую работает с ГАЗом. В месяц мы реализуем примерно 10-15 УАЗиков. Так что устойчивый спрос на отечественные автомобили есть.

Владимир САВЕЛЬЕВ, заместитель директора спецавтоцентра ОАО "Хабаровск-ВАЗ":

- Мы реализуем автомобили "Жигули", "Лада" - от классики до новой модели "Калина". Клиенты разные: и фирмы, и частные лица (в основном в возрасте от 40 до 60 лет) - примерно 50 на 50. Машины стоят у нас от 130 тыс. руб. Самые ходовые модели - это "Нива" - 250-260 тыс. руб. Все машины новые, c гарантией на два года. Преимущество отечественных автомобилей - дешевизна в ремонте и обслуживании. Цена поднимается примерно раз в квартал, но не более чем на 2-3%. Это связано с тем, что отпускные цены поднимает завод-изготовитель. При продаже в кредит сотрудничаем с Сибакадембанком, банком "Траст", со Сбербанком. В кредит в нашем салоне покупают примерно 20% автомобилей.

Заграница нам поможет?

Евгений ЛУЧКО, маркетолог ООО "Абсолют":

- Из продаваемых авто примерно 30% - отечественные. Из зарубежных машин - 10-15% поступают из Европы, все остальные - японские. Привозим из Японии любые модели, работаем только через Владивосток. По нашим оценкам, автомобили каждый квартал дорожают на 10-15% - в основном из-за постоянного роста пошлин.

Что касается рассрочек по оплате, в кредит с Японией работать пока не получается, поскольку банки дают кредит на тот автомобиль, который уже находится в России. В итоге люди покупают у нас машины на заемные деньги, но берут в банке простой потребительский кредит. Так как в этом случае купленное авто в случае недостатка денег можно продать. В то время как при автокредите паспорт транспортного средства находится в залоге у банка до тех пор, пока клиент не выплатит полностью взятую сумму.

Евгений НОСУЛИЧ, ведущий специалист автомобильного отдела ООО "Японский моторный центр":

- Наша компания предлагает автомобили, которые продаются в Японии. На одном из семи японских аукционов мы выбираем автомобиль по параметрам, которые задает нам покупатель. После чего заключаем с клиентом договор и привозим автомобиль. У нас два канала поставок. Через Ванино приходят "конструкторы", то есть автомобили в разобранном виде. Через Владивосток - целые автомобили.

При реализации машин в кредит сотрудничаем с Банком Москвы, ВТБ-24 и Дальвнешторгбанком. Самые ходовые автомобили - Toyota, Nissan. Люди предпочитают японские авто в том числе потому, что качество сборки на японских заводах выше. Второй большой минус российских автомобилей - дизайн. То, что цены в Ванино, Уссурийске, Владивостоке разные, сегодня роли не играет. Можно и в Хабаровске найти машину дешевле, чем там. Главное, чтобы прошлое автомобиля было известно.

Что касается цен, то с начала года они сильно не росли. Зато сейчас мы, как и весь рынок, находимся в подвешенном состоянии - ждем первого января, когда вступит в силу новый закон о таможенных пошлинах.

Айдын РАМАЗАНОВ, заместитель директора ООО "АмурАвтоЦентр" (сервисный центр Toyota Center Khabarovsk):

- В Хабаровске уже сейчас примерно 20% из покупаемых машин - это новые автомобили, а не б/у. Мы продаем японские автомобили только европейского варианта - с левым рулем: Toyota Corolla, Toyota RAV-4, Toyota Prado, Toyota Land Cruiser и Toyota Camry. И только с конвейера. Они имеют гарантию на 100 тыс. км пробега или на 36 месяцев использования. Машины у нас стоят очень дорого, и наши клиенты - это состоятельные люди. Многие покупают автомобиль в кредит. В этом году цены на автомобили росли, но несильно - в пределах $2 тыс. В 2007 году появятся новые модели по новой цене, но уже выставленные на продажу машины сильно не подорожают.

Кирилл МЕРЗЛЯКОВ, менеджер по маркетингу и рекламе компании "Амур-Моторс" (официальный дилер на ДВ компании Ford Motor):

- Наша компания реализует на рынке Хабаровска автомобили марок Ford, Volvo, Land Rover. Мы продаем леворульные машины, сертифицированные для России. Стоимость машин, продаваемых у нас, устанавливает компания-производитель - Ford Motor Company, - именно поэтому она одинакова по всей России. Средняя цена нового автомобиля марки Ford с привычным набором опций (автомат, суперсалон, кондиционер, литьё) составляет сегодня $17-18 тыс. Рост цен с начала года не превысил $500. По отдельным моделям цена вообще не изменилась.

По соглашению с банками мы реализуем машины в кредит. По договору с Банком Москвы покупателю делаем скидку на автомобиль в несколько процентов. Эти проценты - разница между ставкой банка, которая прописана в договоре и той, которая рекламируется. Также работаем с Импэксбанком и Росбанком. На мой взгляд, сегодня покупать машину в кредит выгодно. Как правило, кредит берется на 3-5 лет, и на это время можно спланировать свои расходы. Тем более что, покупая у нас, автовладельцы получают гарантию на автомобили и сервисное обслуживание.

А насчет будущих цен скажу так: то, чего ожидают на вторичном рынке, часто может быть прямо противоположно тому, к чему готовятся официальные дилеры. Например, после вступления России в ВТО пошлины на европейские автомобили и запчасти, наоборот, должны снизиться.