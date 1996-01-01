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Автомобилисты против автолоббистов
В приморской столице в воскресенье прошла очередная автодемонстрация против возможной отмены эксплуатации иномарок с правым рулем. В ходе акции протеста колонна более чем из 500 машин на скорости 25 км в час с зажженными фарами прошла от остановки "Заря" к центральной площади города. На площади Борцам за власть... прошел многолюдный митинг.
Виталий БЕРЕГОВСКИЙ, лидер Антикоррупционной коалиции Приморья, в частности, заявил, что "акция станет одной из целого ряда публичных акций протеста, которые проходят уже по всей стране. 6 декабря во Владивостоке протестовал актив общественности автодилеров. 16 декабря возможно проведение всероссийской акции автомобилистов. Слушания в Госдуме назначены на 14 декабря, и власть должна знать, что избиратели не поддерживают отмены эксплуатации автомобилей с правым рулем. Доводить это до ее сведения надо не после принятия решения, а до. Тогда, возможно, отпадет необходимость в проведении акций "постфактум", и не исключено, что 14 декабря во Владивостоке пройдет еще одна акция протеста. Об этом сообщило РИА PrimaMedia.
В ходе автодемонстрации и митинга протеста проводился сбор подписей граждан под обращением к президенту страны Владимиру ПУТИНУ с просьбой не допустить в России отмены эксплуатации машин с правым рулем.
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