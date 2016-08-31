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Путин начал работу во Владивостоке с посещения Владивостокского президентского кадетского училища

31 Августа 2016, 17:39 | Владивосток

3 сентября глава государства направится из Владивостока в китайский Ханчжоу

Рабочая поездка президент Владимира ПУТИНА во Владивосток началась в среду с посещения Владивостокского президентского кадетского училища (филиал Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища). Глава государства поздравил кадетов с наступающим 1 сентября. На сегодняшний день в заведении учатся 560 детей.

Президент призвал руководителей Нахимовского военного училища и его филиалов во Владивостоке и Севастополе готовить кадетов по единым стандартам, творчески и всесторонне подходить к обучению.

«Я исхожу из того, что здесь будут созданы единые подходы к организации учебы и практики, сохранена преемственность педагогических и военно-морских традиций», - сказал Владимир Путин во Владивостоке во время телемоста с Санкт-Петербургским Нахимовским училищем и его филиалом в Севастополе.

Начальники учебных заведений доложили главе государства о том, что их заведения придерживаются единых программ в подготовке кадетов.

«Мы для чего создаем филиалы из кадетских училищ? С тем, чтобы обеспечить единый методический подход подготовки воспитанников, повысить уровень преподавания. А Санкт-Петербург не должен останавливаться на сегодняшних своих рубежах, а нужно идти дальше. Для этого необходимо наладить хорошие - у вас уже есть, но, тем не менее, нужно и дальше это делать - контакты с высшими военными учебными заведениями страны, и Петербурга в частности, где сосредоточены основные военно-морские высшие учебные заведения», - сказал глава государства.

В ходе поездки Путин проведет ряд мероприятий и примет участие во втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ). 3 сентября глава государства направится из Владивостока в китайский Ханчжоу, где 4-5 сентября пройдет саммит G20.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в День знаний Путин ознакомится с организацией учебного процесса в одной из школ Владивостока. Кроме того, президент проинспектирует ход создания судостроительного комплекса «Звезда».

2 сентября на площадке ВЭФ на острове Русский запланирована встреча главы государства с резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и перспективными инвесторами ДФО.

3 сентября, Путин, а также почетные гости Восточного экономического форума - премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе - выступят на пленарном заседании ВЭФа. Перед этим лидеры трех стран примут участие в открытии на острове Русский океанариума.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта Кремля.

Автор: Олег Клименко | Ольга Добролюбова
Теги: g20  Путин  верфь "Звезда" 



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