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Китайцы во Владивостоке будут приглядываться и анализировать

31 Августа 2016, 10:37 | Владивосток

Делегацию Поднебесной на ВЭФе возглавит зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чэнь Чанчжи

Китайская делегация будет одной из самых представительных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), однако в отличие от дебютного форума, в программе не значится подписания сколь-нибудь серьезных соглашений. На фоне демонстративного безразличия Китая, бал на ВЭФе будет править Япония и Республика Корея, представленные лидерами стран. В портфеле этих стран значатся сразу несколько бизнес-проектов, в том числе инвестирование в завод минеральных удобрений под Находкой.

Делегацию Китая на этот раз будет возглавлять зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, член Ассоциации демократического национального строительства Китая «Миньцзянь» Чэнь Чанчжи (на фото). В прошлом году делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, а заявки на участие в первом ВЭФ подавали свыше 200 компаний из КНР.

К сожалению, проигнорировали ВЭФ-2016 главы двух близких Приморью северо-восточных провинций - Лу Хао (Хэйлунцзян) и Цзян Чаолян (Цзилинь). С последним губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ встречался 16 августа, накануне старта 21-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии «Новая форма, новые возможности, новый старт».

 Северо-Восточный Китай в последнее время был самым активным в плане договоренностей на российском Дальнем Востоке. В принципе, все проекты уже озвучены и проработаны, поэтому особой надобности закреплять их на ВЭФе нет, поэтому китайская делегация прежде всего будет анализировать заявки соседей из Японии и Кореи.  

В 2013 году инвестиции Хэйлунцзяна в Россию составили $510 млн, в 2014 году возросли до $1,48 млрд, а в 2015 году - до $4,17 млрд. Территории отводится ключевая роль в создании транспортных коридоров через Россию. В то же время сегодня на всем протяжении границы между провинцией Хэйлунцзян и регионами Дальнего Востока есть единственный коридор в Суйфэньхэ. Правительство провинции уже подготовило проект инфраструктурной интеграции с Дальним Востоком, который предполагает строительство высокоскоростной железной дороги от Харбина до Владивостока, а также стыковку автодорог на границе.

В последнее время достаточно активно ведут себя инвесторы из провинции Цзилинь. Так, достигнута договоренность что строительная корпорация «Хунчжэн Промстрой» построит во Владивостоке микрорайон «Зеленый угол», для этого будет создано СП с российской компанией «Новый город» с уставным капиталом 333 млн рублей. Крупнейшая в провинции Цзилинь корпорация Jilin Pengrui Industrial Group Co. Ltd инвестирует 1 млрд рублей в строительство в Приморье завода по производству упаковки.

В работе второго ВЭФ также примут участие министры из Никарагуа, Индии, Вьетнама, Лаоса, исполнительный директор Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) в ранге заместителя генсека ООН Шампад Ахтар. С российской стороны на форуме, помимо президента, будут четыре вице-премьера, 13 министров, 13 руководителей федральных служб и агентств и 11 глав регионов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: китай  минудобрения  завод  цзилинь 



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