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Путин проинспектирует "Звезду" и откроет океанариум на острове Русский

31 Августа 2016, 09:40 | Владивосток

В церемонии открытия океанариума также примут участие главы Японии и Кореи

Президент России Владимир ПУТИН во время визита в Приморье 1 сентября проинспектирует ход создания судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, 2 сентября встретится с инвесторами ДФО и резидентами ТОР, а также примет участие в официальном открытии океанариума на острове Русский.

«В День знаний (1 сентября – «ЗР») глава государства ознакомится с организацией учебного процесса в одной из школ Владивостока, а также посетит филиал Нахимовского военно-морского училища (Владивостокского президентского кадетского училища). Владимир Владимирович Путин, кроме того, проинспектирует ход создания судостроительного комплекса «Звезда», работа которого обеспечит возможность постройки и обслуживания судов различных классов", - сообщает пресс-служба Кремля.

2 сентября президент встретится с резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и перспективными инвесторами. Планируется в ходе беседы обсудить наиболее актуальные вопросы и направления дальнейшего развития предпринимательства в регионе.

3 сентября лидеры России, Южной Кореи и Японии Владимир Путин, Пак Кын Хе и Синдзо Абэ выступят на пленарном заседании Восточного экономического форума, а также откроют Океанариум на острове Русский.

Встреча пройдет на площадке второго ВЭФ на острове Русский, в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: океанариум  Владимир Путин  верфь "Звезда" 



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