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Промзона "Соллерса" во Владивостоке получит 3,5 млрд рублей из госбюджета

31 Июля 2015, 13:12 | Владивосток

Дмитрий Медведев считает, что есть необходимость обсудить вопрос, как дальше быть с дополнительной поддержкой подобных образований

В 2016 году на создание зоны промышленно-производственного типа во Владивостоке должно быть направлено 3,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании по расходам бюджета на региональное развитие, ЖКХ и жилищное строительство.

Речь идет о проекте особой экономической зоны промышленно-производственного типа на базе существующего автосборочного производства "Соллерс". По данным администрации Приморья, объем частных инвестиций в создание ОЭЗ оценивается в 10 млрд рублей. По озвученной Sollers информации, разработка проектно-сметной документации запланирована до конца 2015 года, реализация проекта - до 2017 года включительно. Оперативное управление особой экономической зоной предполагается возложить на управляющую компанию.

Досье "Золотого Рога":

Особая экономическая зона на территории Владивостока создается по решению председателя правительства РФ от 18 августа 2014 года. ОЭЗ на базе "Соллерса" будет включать в себя производство автомобильных двигателей, станков и медоборудования. Объем инвестиций в проект из федерального бюджета составит более 5 млрд рублей, в бюджете Приморья на эти цели предусмотрено 300 млн рублей.

Премьер также отметил, что есть необходимость обсудить вопрос, как дальше быть с дополнительной поддержкой особых зон.

"Может быть, с учетом оптимизации расходов нужно повнимательнее отнестись к тому опыту создания особых зон, который мы используем в ряде случаев без федерального финансирования. Такие примеры есть", - сказал премьер-министр.

В России в настоящее время создана 31 особая экономическая зона, из них 9 объединены в туристический кластер на юге страны. "Ресурсы тоже там выделяются приличные, общий объем финансирования составляет около 170 млрд рублей", - отметил Медведев.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: ОЭЗ  Дмитрий Медведев  "Соллерс" 



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Комментарии

  • приморский03:57, 30.07.2015#

    Почему, за что 3, 5 млрд Соллерс? Путин уничтожил авто бизнес на ДВ!

  • vasya12:04, 30.07.2015#

    Удивительно непонятные действия. Зачем бюджетные деньги отдавать производителю? Их надо дать покупателям, целевые, под покупку продукции того же Соллерса, с условием 50% -собственные, 50 - дотация из бюджета. А так - им деньги дают сразу, а им даже и продавать ничего не надо, сразу получили деньги и рассовали по карманам. Дебилизм, другого слова не могу подобрать. И у нас в России так везде. Какие после этого шансы вылезть из экономической жопы?!

  • Псевдоним15:05, 31.07.2015#

    Шансов нет. Совсем нет! Ваааще нет!!!!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:12, 03.08.2015#

    Слов нет одни эмоции

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