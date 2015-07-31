Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Промзона "Соллерса" во Владивостоке получит 3,5 млрд рублей из госбюджета
Дмитрий Медведев считает, что есть необходимость обсудить вопрос, как дальше быть с дополнительной поддержкой подобных образований
В 2016 году на создание зоны промышленно-производственного типа во Владивостоке должно быть направлено 3,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании по расходам бюджета на региональное развитие, ЖКХ и жилищное строительство.
Речь идет о проекте особой экономической зоны промышленно-производственного типа на базе существующего автосборочного производства "Соллерс". По данным администрации Приморья, объем частных инвестиций в создание ОЭЗ оценивается в 10 млрд рублей. По озвученной Sollers информации, разработка проектно-сметной документации запланирована до конца 2015 года, реализация проекта - до 2017 года включительно. Оперативное управление особой экономической зоной предполагается возложить на управляющую компанию.
Досье "Золотого Рога":
Особая экономическая зона на территории Владивостока создается по решению председателя правительства РФ от 18 августа 2014 года. ОЭЗ на базе "Соллерса" будет включать в себя производство автомобильных двигателей, станков и медоборудования. Объем инвестиций в проект из федерального бюджета составит более 5 млрд рублей, в бюджете Приморья на эти цели предусмотрено 300 млн рублей.
Премьер также отметил, что есть необходимость обсудить вопрос, как дальше быть с дополнительной поддержкой особых зон.
"Может быть, с учетом оптимизации расходов нужно повнимательнее отнестись к тому опыту создания особых зон, который мы используем в ряде случаев без федерального финансирования. Такие примеры есть", - сказал премьер-министр.
В России в настоящее время создана 31 особая экономическая зона, из них 9 объединены в туристический кластер на юге страны. "Ресурсы тоже там выделяются приличные, общий объем финансирования составляет около 170 млрд рублей", - отметил Медведев.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Один из крупнейших портов Приморья заработал 2,7 миллиарда рублей прибыли
- В Приморье суд над бывшим гендиректором крупного оборонного предприятия перенесли на март
- Трутнев крайне недоволен закрытостью Свободного порта Владивосток
- Свободный порт Владивосток перешел под контроль таможни
- Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров
- Ведущий проектный институт Приморья получит право на полноценную работу
- Свободный порт Владивосток теряет эксклюзивность
- Порто-франко уже не эксклюзив Владивостока
- У готовящегося к банкротству завода "Радиоприбор" появился новый руководитель
- Предприятия Свободного порта Владивосток заставят обнести заборами
Новости раздела
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
- Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
Комментарии
-
-
vasya12:04, 30.07.2015#
Удивительно непонятные действия. Зачем бюджетные деньги отдавать производителю? Их надо дать покупателям, целевые, под покупку продукции того же Соллерса, с условием 50% -собственные, 50 - дотация из бюджета. А так - им деньги дают сразу, а им даже и продавать ничего не надо, сразу получили деньги и рассовали по карманам. Дебилизм, другого слова не могу подобрать. И у нас в России так везде. Какие после этого шансы вылезть из экономической жопы?!
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Почему, за что 3, 5 млрд Соллерс? Путин уничтожил авто бизнес на ДВ!