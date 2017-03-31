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Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить

31 Марта 2017, 14:23 | Владивосток

В ходе проверки выявлены незаконное использование бюджетных средств

Контрольно-счетная палата (КСП) Приморского края рекомендовала властям региона прекратить дальнейшее субсидировании АО «Наш дом – Приморье» (100% принадлежит Приморью, (оператор строительства двух пятизвездочных отелей Hyatt во Владивостоке) из-за выявленных финансовых нарушений в деятельности компании-оператора.

«Контрольно-счетная палата считает нецелесообразным дальнейшие капитальные вложения за счет средств краевого бюджета в уставный капитал АО «Наш дом – Приморье», - говорится в отчете КСП о работе в 2016 году, размещенном на сайте Законодательного собрания Приморского края.

Аудиторы свое предложение обосновывают итогами проверки расходования средств, выделенных АО в течение последних трех лет из краевого бюджета для строительства отелей.

В ходе проверки выявлены незаконное использование бюджетных средств на сумму 24,9 млн рублей и нарушения ведения бухгалтерского учета –на 109,1 млн рублей.

Аудиторы указывают и на то, что стоимость чистых активов компании меньше уставного капитала на 34,3 млн рублей, что, по их мнению, ведет к обесцениванию средств краевого бюджета, вложенных в АО «Наш дом – Приморье».

«Кроме того, до настоящего времени строительство гостиничных комплексов осуществляется при отсутствии полного комплекта проектно-сметной документации, что не позволяет установить не только реальную потребность в финансовом обеспечении проектирования и строительства гостиниц, но и определить реальные сроки окончания строительства и ввода их в эксплуатацию", - отмечает КСП.

Как сообщала ранее Деловая газета «Золотой Рог», АО «Российский аукционный дом» (РАД) назначило торги по продаже недостроенного гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» на 8 июня.

Досье «Золотого Рога»: В состав недостроенного гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» входят здание собственно отеля площадью 6 тыс. 058 кв. м (готовность - 79%) и здание спа-комплекса площадью 2 тыс. 633 кв. м (готовность - 52%). Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. метров, на которых расположен гостиничный комплекс.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: hyatt  хищения  счетная палата 






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Комментарии

  • Lacosta15:25, 31.03.2017#

    «Кроме того, до настоящего времени строительство гостиничных комплексов осуществляется при отсутствии полного комплекта проектно-сметной документации, что не позволяет установить не только реальную потребность в финансовом обеспечении проектирования и строительства гостиниц, но и определить реальные сроки окончания строительства и ввода их в эксплуатацию", - отмечает КСП. Досье «Золотого Рога»: В состав недостроенного гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» входят здание собственно отеля площадью 6 тыс. 058 кв. м (готовность - 79%) и здание спа-комплекса площадью 2 тыс. 633 кв. м (готовность - 52%). Как определили готовность?

  • Псевдоним15:34, 31.03.2017#

    миклуха стрегет капусту и пока он у власти это беззаконие будет продолжаться, а во главе всей системы единая россия и ее неизменный руководитель мишка.

  • Псевдоним15:37, 31.03.2017#

    да че вы, уфас?? дайте уже оставшееся растащить

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