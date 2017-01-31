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Недостроенный отель "Хаятт" во Владивостоке выставят на классический аукцион после переоценки

31 Января 2017, 18:56 | Владивосток

Продажей одного из двух приморских долгостроев займется АО «Российский аукционный дом»

АО «Наш дом – Приморье» (100% акций находится в собственности Приморского края) заключило договор с АО «Российский аукционный дом» (РАД), который займется продажей недостроенного отеля Hyatt мысе Бурный во Владивостоке.

Предполагается, что РАД проведет новую независимую оценку стоимости объекта незавершенного строительства, а затем объявит торги в виде классического аукциона.

Ранее «Наш дом – Приморье» отменил электронный аукцион по продаже отеля, назначенный на 28 февраля. К продаже предлагались единым лотом два объекта незавершенного строительства: собственно здание гостиницы курортного типа «Хаятт Владивосток Бурный», готовность которого составляет 72%, и здание спа-салона готовностью 52%.

Начальная цена лота в июле 2016 года была установлена в размере 8 млрд 505,312 млн рублей, минимальная цена продажи - 5 млрд 952,312 тыс. рублей. Предыдущие торги проводились по схеме так наззываемого «голландского аукциона» (аукцион, в ходе которого вначале объявляется самая высокая цена на продаваемый товар, а затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель, которому и продается товар)

Сроки аукциона продлевались несколько раз из-за отсутствия заявок.

В то же время в Инвестиционном агентстве Приморского края отмечают, что инвесторы проявляют интерес к объекту. «С ним предметно ознакомились 25 компаний, есть несколько инвесторов, которые всерьез заинтересованы в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморья.

Досье «Золотого Рога»: В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить, а вторую продать. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Оператором строительства отелей выступает АО "Наш дом - Приморье".

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: hyatt  аукцион  отели 



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