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Трутнев крайне недоволен закрытостью Свободного порта Владивосток

31 Января 2017, 18:27 | Владивосток

Вице-премьер пообещал разобраться, почем не работает режим свободной таможенной зоны

Вице-премьер Юрий ТРУТЕВ заявил, что намерен выяснить причины, по которым ни один резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) до сих пор не воспользовался льготами созданной свободной таможенной зоны.

«С этим процессом необходимо разбираться. Потому что от резидентов свободного порта, от Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) информация идет прямо противоположная. Одни говорят о том, что созданный режим свободной таможенной зоны неудобен. Поэтому мы в Москве пригласим таможенников и поговорим, что мешает работе», - сказал Юрий Трутнев журналистам во Владивостоке после VII заседания наблюдательного совета СПВ, главой которого является вице-премьер.

Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН сообщил, что в 2016 году ни один из резидентов Свободного порта Владивосток не воспользовался льготами, которые предоставляет свободная таможенная зона.

Вице-премьер уже попросил КРДВ проанализировать со своей стороны, что именно мешает людям работать.

В то же время, по словам Трутнева, ясно что «механизмы СПВ предпринимателей устраивают, о чем говорит активный рост количества резидентов».

Во вторник Наблюдательный совет СПВ утвердил очередные 38 инвестпроектов, которые могут быть реализованы в рамках режима СПВ. Таким образом, общее количество участников СПВ перевалило за 160.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: свободный порт  таможня  Юрий Трутнев  крдв 



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