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Экс-глава Приморской краевой аптеки экстрадирован в Россию
Василий Сысойкин находился в международном розыске "за присвоение и растрату бюджетных средств в особо крупном размере"
Бывший директор КГУП "Приморская краевая аптека" Василий СЫСОЙКИН, задержанный в Черногории по делу о хищении около 160 млн рублей, передан российским властям.
"Компетентные органы Черногории утвердили ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об экстрадиции Сысойкина, после чего он был передан в Россию", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Приморью.
Отмечается, что в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России бывший чиновник доставлен в Москву.
Василий Сысойкин находился в международном розыске "за присвоение и растрату бюджетных средств в особо крупном размере". По данным следствия, Сысойкин во Владивостоке организовал личную охрану за счет возглавляемого им предприятия, назначив личных охранников и водителей на штатные должности. Кроме того, его обвиняют в том, что он систематически получал в кассе предприятия деньги без составления необходимых кассовых расходных документов и распоряжался ими по собственному усмотрению, либо помещал на банковские счета, открытые на его имя и имя его супруги.
По предварительным данным, ущерб от его незаконной деятельности превысил 157 млн рублей.
Василий Сысойкин скрылся от следствия за границей РФ. В ноябре 2013 года он был объявлен в международный розыск по всем странам-членам Интерпола.
В аэропорту Подгорица (Черногория) сбежавший чиновник был задержан сотрудниками полиции и заключен под предэкстрадиционный арест.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток
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