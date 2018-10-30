Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
Если на Корейском полуострове будет царить мир
Южнокорейская провинция Канвондо рассматривает возможность возобновление железнодорожного сообщения с северокорейским портовым городом Вонсан с последующим выходом на Транссиб в Приморском крае.
«Если все получится мирно и хорошо, как сейчас, и денуклеаризация Северной Кореи тоже пойдет хорошо, мы надеемся, что этот проект получит разрешение. И, может быть, уже через три-четыре года получится так, что из Пусана поезд через Владивосток попадет в Сибирь и даже до Европы», - заявил вице-губернатор Кангвон ЧОН Ман Хо на 23-ем Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
Г-н Чон Ман Хо на саммите во Владивостоке также предложил организовать свободную торговую зону между ключевыми регионами Северо-Восточной Азии.
«Я предлагаю организацию свободных торговых зон между ключевыми регионами Северо-Восточной Азии. Я полагаю, если расширить Совместную международную экономическую зону свободной торговли до северокорейского Расона и побережья Канвондо Южной Кореи, а затем организовать на этих территориях зону свободной торговли, то плоды развития отдельных регионов стран Северо-Восточной Азии могут стать локомотивами развития уже на уровне государства», - сказал он.
Канвондо - провинция в Республике Корея, с административным центром в городе Чхунчхон. Провинция на востоке омывается Японским морем. К северу лежит северокорейская часть провинции Канвондо.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- Из Владивостока открывается новый рейс на популярный вьетнамский остров
- Во Владивостоке начался отопительный сезон
- "Аэрофлот" вновь начал предлагать дешевые билеты на рейсы из Владивостока в Москву
- Во Владивостоке можно объедаться крабами
- Тема переноса столицы ДФО во Владивосток вывела два главных города региона на баррикады
- Приморцы отлетались по доступным ценам
- Монеточка перед выступлением во Владивостоке осталась без голоса
- Владивосток получил первую ТЭЦ за последние сорок пять лет
Новости раздела
- Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
- Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- Из Владивостока открывается новый рейс на популярный вьетнамский остров
- Во Владивостоке начался отопительный сезон
- "Аэрофлот" вновь начал предлагать дешевые билеты на рейсы из Владивостока в Москву
- Во Владивостоке можно объедаться крабами
- Тема переноса столицы ДФО во Владивосток вывела два главных города региона на баррикады
- Приморцы отлетались по доступным ценам
- Монеточка перед выступлением во Владивостоке осталась без голоса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли