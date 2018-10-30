www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.79 р.
EUR: 75.04 р. 10 CNY: 94.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Недвижимость
Распечатать

Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия

30 Октября 2018, 15:06 | Владивосток

Вице-премьер Трутнев уже обсудил этот вопрос с главой Приморья

Власти Приморья в начале 2019 года объявят очередной аукцион по продаже недостроенных гостиниц Hyatt во Владивостоке, сообщил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на встрече с представителями японского бизнеса.

«Мы обсуждали это с нынешним руководителем Приморья (врио губернатора Олег КОЖЕМЯКО – Прим. авт.), он с этим согласен. Мы в начале 2019 года, буквально в первые месяцы такой аукцион объявим. Мы уже обсудили этот вопрос со Сбербанком, там у нас есть «Русский аукционный дом», они тоже готовы заниматься этим процессом», - цитирует г-на Трутнева ТАСС.

Вице-премьер считает, что наиболее прозрачным и правильным завершением истории с отелями Hyatt во Владивостоке стала бы продажа упомянутых объектов на так называемом «голландском» аукционе в пользу той компании, которая возьмется их достроить.

Г-н Трутнев спросил, готова ли японская сторона принять участие в этом аукционе. Представитель сети гостиниц Ocura ответил, что его компания заинтересована в данном предложении.

Досье Деловой газеты «Золотой Рога»: Hotel Okura Co., Ltd. учреждена в 1958 году. Открытие первого отеля состоялось в мае 1962 года. Компания специализируется в люксовом сегменте гостиничного бизнеса, входит в тройку крупнейших гостиничных сетей Японии. Под управлением Okura находится почти 90 гостиниц, включая строящиеся, в 10 странах мира.

Вице-премьер уточнил, что интерес к отелям Владивостока проявляют и фирмы из Южной Кореи.

«Будем признательны, если вы примете участие в этом аукционе, но кто победит, покажут результаты», - сказал Юрий Трутнев японцам.

В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц под брендом Hyatt - отеля делового типа на Корабельной Набережной и спа-отеля на мысе Бурный. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» было заморожено в 2014 году. 30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве этого отеля бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром Миклушевским 5 октября 2012 года). На сегодняшний день в текущем режиме осуществляются только техническое обслуживание зданий и их охрана.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: hyatt  аукцион  Япония  Юрий Трутнев  Олег Кожемяко 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru