Отели Hyatt опять тянут миллиарды из приморского бюджета

Депутаты одобрили очередные госгарантии под достройку гостиниц, рассчитывавших принять первых постояльцев еще в 2012 году

Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду одобрили предоставление госгарантий ОАО «Наш дом Приморье» (100% принадлежит Приморью) на 1,2 млрд рублей, предназначенных для достройки 5-звездочных отелей Hyatt во Владивостоке, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Депутаты поддержали корректировки в закон о краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, предусматривающий, в частности, выделение госгарантий.

Первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ сообщил, что подрядчик обещает завершить строительство гостиницы Hyatt, расположенный на Корабельной набережной во Владивостоке, в первом полугодии 2016 года.

«Подрядчик уверенно заявляет, что в сроки, которые обозначены у нас в поручении - первое полугодие - мы строительную часть закончим. Но поставлена дополнительная задача - не просто закончить строительные работы и сдать объект, как строительный, а запустить уже как гостиницу к следующему Восточному экономическому форуму», - сказал Василий Усольцев.

В то же время отель Hyatt, расположенный на мысе Бурном, в настоящее время готовится к продаже в его нынешнем состоянии.

Деловая газета "Золотой Рог" напоминает, что в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор, стоимость объектов постоянно растет из-за ошибок в проектировании.

Счетная палата РФ ранее сообщала, что затраты на два отеля уже составили 7,3 млрд рублей.

В октябре 2015 года губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в рамках второго российско-китайского ЭКСПО в Харбине предложил принять участие в строительстве или покупке недостроенного отеля на мысе Бурный во Владивостоке китайской продовольственной компании Cofco Corporation Ltd.